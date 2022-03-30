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Только во Христе мы живы, только во Христе наша сила и непобедимость! Старец Рафаил (Берестов)
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2427 views • March 30, 2022
☦️
Чем дольше на земле живу, тем больше постигаю,
что Ты – мой сущий Бог Господь, Путь, Истина и жизнь!
Тебе молюсь, Тебя люблю и с верой уповаю
Лишь на Тебя, Спаситель мой, Iисус Христос! Аминь.
Инок Михаил
☦️ Господи Ιисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство его!
Чем дольше на земле живу, тем больше постигаю,
что Ты – мой сущий Бог Господь, Путь, Истина и жизнь!
Тебе молюсь, Тебя люблю и с верой уповаю
Лишь на Тебя, Спаситель мой, Iисус Христос! Аминь.
Инок Михаил
☦️ Господи Ιисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство его!
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