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Desmontando la Agenda Oculta desde el Lenguaje con Carmen Jiménez Huertas
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Desmontando la Agenda Oculta desde el Lenguaje con Carmen Jiménez Huertas, Carlos & Luis
Descubriendo cómo se manipula el discurso con el lenguaje de la posverdad para impedir el discernimiento. Una propuesta para un acercamiento al lenguaje como un camino hacia la libertad, la salud y la conciencia.
#CarmenJiménezHuertas. #CarlosSenra, #LuisPalacios, #AulasPandora, #LaCajadePandoraVídeo, #Pandora, #ocultación, #CajadePandora, #historia,
CARMEN JIMÉNEZ HUERTAS
BLOG. https://carmejhuertas.blogspot.com/
Artículos en ACADEMIA: https://independent.academia.edu/Carm...
FACEBOOK: https://www.facebook.com/carme.j.huer...
LINKEDIN: https://es.linkedin.com/in/carme-paul...
Carmen Jiménez Huertas es filóloga especializada en lingüística y tecnologías de la lengua.
Su pasión por el lenguaje la llevó a investigar los procesos cognitivos y los patrones de conducta asociados al lenguaje y al cambio lingüístico, en lenguas modernas y antiguas. Entre sus libros publicados destaca No venimos del latín (2014), traducido al rumano (2016) y al inglés (2018). En su libro Estamos hechos de lenguaje (2019), analiza cómo desde el discurso público, se utilizan los mecanismos del lenguaje para la fijación de creencias, la generación de respuestas emocionales y la manipulación social.
Título y referencia de mi último libro: ESTAMOS HECHOS DE LENGUAJE
http://amzn.to/3tMgoqW
Descubriendo cómo se manipula el discurso con el lenguaje de la posverdad para impedir el discernimiento. Una propuesta para un acercamiento al lenguaje como un camino hacia la libertad, la salud y la conciencia.
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