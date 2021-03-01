Desmontando la Agenda Oculta desde el Lenguaje con Carmen Jiménez Huertas

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1642 views • March 01, 2021



Descubriendo cómo se manipula el discurso con el lenguaje de la posverdad para impedir el discernimiento. Una propuesta para un acercamiento al lenguaje como un camino hacia la libertad, la salud y la conciencia.



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CARMEN JIMÉNEZ HUERTAS

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Carmen Jiménez Huertas es filóloga especializada en lingüística y tecnologías de la lengua.

Su pasión por el lenguaje la llevó a investigar los procesos cognitivos y los patrones de conducta asociados al lenguaje y al cambio lingüístico, en lenguas modernas y antiguas. Entre sus libros publicados destaca No venimos del latín (2014), traducido al rumano (2016) y al inglés (2018). En su libro Estamos hechos de lenguaje (2019), analiza cómo desde el discurso público, se utilizan los mecanismos del lenguaje para la fijación de creencias, la generación de respuestas emocionales y la manipulación social.



Título y referencia de mi último libro: ESTAMOS HECHOS DE LENGUAJE

http://amzn.to/3tMgoqW Desmontando la Agenda Oculta desde el Lenguaje con Carmen Jiménez Huertas, Carlos & LuisDescubriendo cómo se manipula el discurso con el lenguaje de la posverdad para impedir el discernimiento. Una propuesta para un acercamiento al lenguaje como un camino hacia la libertad, la salud y la conciencia.#CarmenJiménezHuertas​. #CarlosSenra​, #LuisPalacios​, #AulasPandora​, #LaCajadePandoraVídeo​, #Pandora​, #ocultación​, #CajadePandora​, #historia​,CARMEN JIMÉNEZ HUERTASBLOG. https://carmejhuertas.blogspot.com/ Artículos en ACADEMIA: https://independent.academia.edu/Carm... FACEBOOK: https://www.facebook.com/carme.j.huer... LINKEDIN: https://es.linkedin.com/in/carme-paul... Carmen Jiménez Huertas es filóloga especializada en lingüística y tecnologías de la lengua.Su pasión por el lenguaje la llevó a investigar los procesos cognitivos y los patrones de conducta asociados al lenguaje y al cambio lingüístico, en lenguas modernas y antiguas. Entre sus libros publicados destaca No venimos del latín (2014), traducido al rumano (2016) y al inglés (2018). En su libro Estamos hechos de lenguaje (2019), analiza cómo desde el discurso público, se utilizan los mecanismos del lenguaje para la fijación de creencias, la generación de respuestas emocionales y la manipulación social.Título y referencia de mi último libro: ESTAMOS HECHOS DE LENGUAJE Keywords saludlibertadconcienciacarmen jimenez huertaslenguajediscernimiento

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