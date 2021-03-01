BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Desmontando la Agenda Oculta desde el Lenguaje con Carmen Jiménez Huertas
seryactuar.org
seryactuar.org
61 followers
Follow
2
Download MP3
Share
Report
1642 views • March 01, 2021
Desmontando la Agenda Oculta desde el Lenguaje con Carmen Jiménez Huertas, Carlos & Luis
Descubriendo cómo se manipula el discurso con el lenguaje de la posverdad para impedir el discernimiento. Una propuesta para un acercamiento al lenguaje como un camino hacia la libertad, la salud y la conciencia.

#CarmenJiménezHuertas​. #CarlosSenra​, #LuisPalacios​, #AulasPandora​, #LaCajadePandoraVídeo​, #Pandora​, #ocultación​, #CajadePandora​, #historia​,

CARMEN JIMÉNEZ HUERTAS
BLOG. https://carmejhuertas.blogspot.com/
Artículos en ACADEMIA: https://independent.academia.edu/Carm...
FACEBOOK: https://www.facebook.com/carme.j.huer...
LINKEDIN: https://es.linkedin.com/in/carme-paul...

Carmen Jiménez Huertas es filóloga especializada en lingüística y tecnologías de la lengua.
Su pasión por el lenguaje la llevó a investigar los procesos cognitivos y los patrones de conducta asociados al lenguaje y al cambio lingüístico, en lenguas modernas y antiguas. Entre sus libros publicados destaca No venimos del latín (2014), traducido al rumano (2016) y al inglés (2018). En su libro Estamos hechos de lenguaje (2019), analiza cómo desde el discurso público, se utilizan los mecanismos del lenguaje para la fijación de creencias, la generación de respuestas emocionales y la manipulación social.

Título y referencia de mi último libro: ESTAMOS HECHOS DE LENGUAJE
http://amzn.to/3tMgoqW
Keywords
saludlibertadconcienciacarmen jimenez huertaslenguajediscernimiento
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump Denies Suspending U.S. Intelligence Support for Ukraine

Trump Denies Suspending U.S. Intelligence Support for Ukraine

Garrison Vance
Report: Nvidia and Apple each gave $25M for Trump White House ballroom

Report: Nvidia and Apple each gave $25M for Trump White House ballroom

Ramon Tomey
Authorities Investigate Suspicious Letters Mailed to Election Offices

Authorities Investigate Suspicious Letters Mailed to Election Offices

Douglas Harrington
The Pentagon&#8217;s Desperate MOAB Plan: A Symbolic Attack That Won&#8217;t Win the War

The Pentagon’s Desperate MOAB Plan: A Symbolic Attack That Won’t Win the War

Mike Adams
Zelensky Says Ukraine Got No Warning Before Russian Strikes; Trump Denies Intel Cut-Off

Zelensky Says Ukraine Got No Warning Before Russian Strikes; Trump Denies Intel Cut-Off

Garrison Vance
The Vaccine Deception and the Medicine of Light

The Vaccine Deception and the Medicine of Light

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy