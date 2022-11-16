Av. Gheorghe Piperea despre moneda digitală CBDC

Profesorul Piperea a îndemnat societatea românească să nu accepte renunțarea la moneda națională în schimbul „euro” sau a monedei digitale CBDC( Central Bank Digital Currency – Moneda Digitală a Băncii Centrale).

El a explicat că dacă această schimbare se va produce, atunci va dispărea proprietatea privată, cetățenii vor ajunge să cumpere în funcție de un rating personal și se va ajunge la situația descrisă în Biblie, în Apocalipsa, privind „semnul fiarei”.