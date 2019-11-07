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Kodėl pasaulyje kvailinami žmonės. 2019 02 05
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5837 views • November 07, 2019
Anonymous Lithuania. Kodėl pasaulyje kvailinami žmonės. 2019 02 05
Anoniminis pilietis, panoręs save įvardinti piliečiu E, papasakojo, kodėl pasaulyje (tame tarpe ir Lietuvoje, žinoma) visuotinai kvailinami žmonės. O kvailinami jie vieninteliu tikslu: kad būtų lengviau juos valdyti. Kvaulinant ir meluojant, galima be vargo sudarinėti nežinomas, bet visai valstybei dideles pasekmes turinčias sutartis.
Tačiau pasaulio laukia greitos permainos. Jos prasidės, žinoma, nuo JAV. labai greitai tos permainos išplis po visą pasaulį. Neišvengiamai palies ir Lietuvą.
Anoniminis pilietis, panoręs save įvardinti piliečiu E, papasakojo, kodėl pasaulyje (tame tarpe ir Lietuvoje, žinoma) visuotinai kvailinami žmonės. O kvailinami jie vieninteliu tikslu: kad būtų lengviau juos valdyti. Kvaulinant ir meluojant, galima be vargo sudarinėti nežinomas, bet visai valstybei dideles pasekmes turinčias sutartis.
Tačiau pasaulio laukia greitos permainos. Jos prasidės, žinoma, nuo JAV. labai greitai tos permainos išplis po visą pasaulį. Neišvengiamai palies ir Lietuvą.
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