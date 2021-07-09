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09.07.2021. В РФ скрытно ввели военное положение!? (Выпуск № 209 часть I (2)).
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6389 views • July 09, 2021
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Содержание:
00:47 ЗА ЧЕСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК - «Милицейское братство». https://www.youtube.com/watch?v=94n5r3s1dvI.
06:18 Бог существует только верьте в него.mp4. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=pXjGxHrRWGI.
12:30 Письмо слушателя. Одиннадцать строчек о любви.
17:32 Тюрьму и препарат для свиней посулил президент Филиппин не желающим прививаться. https://www.youtube.com/watch?v=ZsIZ10vrZBY.
19:02 Президент Филиппин пообещал уйти в отставку, если ему смогут доказать существование Бога. https://interfax-ru.turbopages.org/interfax.ru/s/world/620094.
21:41 Старец Филофей Каракальский: «Мы видим, каким диктаторским способом темные силы внедряют эту вакцину. Совершается это для достижения их конечной цели: печати антихриста». http://myrophoros.blogspot.com/2021/06/blog-post_12.html?m=1.
26:25 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО... афонских монахов-келлиотов по поводу вакцинации от коронавируса. https://3rm.info/main/84468-otkrytoe-pismo-afonskih-monahov-kelliotov-po-povodu-vakcinacii-ot-koronavirusa.html.
30:10 Мария Валторта, "Тетради 1945-1950 годов", 20 августа 1947 года.
39:26 Юродивый Гришка. Православный аудиорассказ. https://www.youtube.com/watch?v=zGZ_tknzBFU.
51:35 Будущее жизни - Жак Аттали, 1981 г., интервью с Мишелем Соломоном, сборник Les Visages de l'avenir, éditions Seghers.
53:57 Новая религия? Оставайтесь людьми! https://www.youtube.com/watch?v=fTNpL4eXliE.
57:56 Женщина не понимает, что такое эта вакцина, но её доводы интересны. https://youtu.be/DMvBnUGr1No.
01:05:32 Как старцы учили меня Иисусовой молитве. Рассказ старца Ефрема Филофейского. https://www.youtube.com/watch?v=o33t32vZHPk.
01:17:30 "Великий пост". Документальный фильм. https://www.youtube.com/watch?v=FhbiS9jmulE.
01:21:41 До слез! Солдаты выпустили собак на верующих, но Бог сделал по другому! https://www.youtube.com/watch?v=1DH9jgxmbQs.
Сегодня мы поговорим про отношение властей к своему народу в разных странах. Напомним, что самое главное – это вера в то, что Бог есть. Также узнаем о том, что еще остались праведные батюшки, посмотрим открытое письмо афонских монахов-келлиотов по поводу вакцинации от коронавируса. Послушаем православный аудио-рассказ, узнаем а планах масонов сорокалетней давности. Также поговорим о пользе поста и Иисусовой молитвы для души и тела.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:47 ЗА ЧЕСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК - «Милицейское братство». https://www.youtube.com/watch?v=94n5r3s1dvI.
06:18 Бог существует только верьте в него.mp4. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=pXjGxHrRWGI.
12:30 Письмо слушателя. Одиннадцать строчек о любви.
17:32 Тюрьму и препарат для свиней посулил президент Филиппин не желающим прививаться. https://www.youtube.com/watch?v=ZsIZ10vrZBY.
19:02 Президент Филиппин пообещал уйти в отставку, если ему смогут доказать существование Бога. https://interfax-ru.turbopages.org/interfax.ru/s/world/620094.
21:41 Старец Филофей Каракальский: «Мы видим, каким диктаторским способом темные силы внедряют эту вакцину. Совершается это для достижения их конечной цели: печати антихриста». http://myrophoros.blogspot.com/2021/06/blog-post_12.html?m=1.
26:25 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО... афонских монахов-келлиотов по поводу вакцинации от коронавируса. https://3rm.info/main/84468-otkrytoe-pismo-afonskih-monahov-kelliotov-po-povodu-vakcinacii-ot-koronavirusa.html.
30:10 Мария Валторта, "Тетради 1945-1950 годов", 20 августа 1947 года.
39:26 Юродивый Гришка. Православный аудиорассказ. https://www.youtube.com/watch?v=zGZ_tknzBFU.
51:35 Будущее жизни - Жак Аттали, 1981 г., интервью с Мишелем Соломоном, сборник Les Visages de l'avenir, éditions Seghers.
53:57 Новая религия? Оставайтесь людьми! https://www.youtube.com/watch?v=fTNpL4eXliE.
57:56 Женщина не понимает, что такое эта вакцина, но её доводы интересны. https://youtu.be/DMvBnUGr1No.
01:05:32 Как старцы учили меня Иисусовой молитве. Рассказ старца Ефрема Филофейского. https://www.youtube.com/watch?v=o33t32vZHPk.
01:17:30 "Великий пост". Документальный фильм. https://www.youtube.com/watch?v=FhbiS9jmulE.
01:21:41 До слез! Солдаты выпустили собак на верующих, но Бог сделал по другому! https://www.youtube.com/watch?v=1DH9jgxmbQs.
Сегодня мы поговорим про отношение властей к своему народу в разных странах. Напомним, что самое главное – это вера в то, что Бог есть. Также узнаем о том, что еще остались праведные батюшки, посмотрим открытое письмо афонских монахов-келлиотов по поводу вакцинации от коронавируса. Послушаем православный аудио-рассказ, узнаем а планах масонов сорокалетней давности. Также поговорим о пользе поста и Иисусовой молитвы для души и тела.
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