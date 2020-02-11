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LIVE ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 17 08 2019 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
ACADEMY OF INNER LIGHT
ACADEMY OF INNER LIGHT
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4 views • February 11, 2020
#ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΑΦΥΠΝΙΣΗ #ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ #ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΕΞΕΛΙΞΗ

LIVE ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 17-08-2019
22η ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 17-08-2019
ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "ACADEMY OF INNER LIGHT"
http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight

ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΟ (ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΑ).
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ, AFTERLIFE, RICHAT STRUCTURE (ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΣ ΣΑΧΑΡΑΣ), ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ, ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ (LASCAUX CAVES), ΘΕΟΙ & ΘΕΟΤΗΤΕΣ Κ.Α

Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger Youtuber και ομιλήτρια στις Live εκπομπές της στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK
κάθε Σάββατο στις 11 μμ (ACADEMY OF INNER LIGHT) & στο κανάλι της στο YOUTUBE με τίτλο "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED" .

Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας ACADEMY OF INNER LIGHT.

Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.

WEBPAGES/BLOGS

AMAZON PAGE
http://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2

FACEBOOK PROFESSIONAL PAGE
http://www.facebook.com/authorkaterinakostaki

FACEBOOK CLOSED GROUP (ACADEMY OF INNER LIGHT)
http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight


FACEBOOK PAGE
http://www.facebook.com/academyofinnerlight

FACEBOOK PROFILE
http://www.facebook.com/katerinakostaki

TWITTER
http://www.twitter.com/katerinakostaki

YOUTUBE
http://www.youtube.com/user/katerinakostaki1966

LINKEDIN
http://www.linkedin.com/in/katerinakostaki

INSTAGRAM
http://www.instagram.com/katerina_kostaki_official

WEBPAGE
http://katerinakostaki.wixsite.com/academyofinnerlight

BLOG
http://endlesslifejourney.blogspot.com

BLOG
http://www.academyofinnerlight.com

e-mail:[email protected]

ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΌ ΧΑΡΑΧΤΗΡΑ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΙΔΕΕΣ.

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ AMAZON ή στο email : [email protected]
Εκδήλωση στο Facebook:https://www.facebook.com/events/2006437839652385/?event_time_id=2006437852985717

Ελληνικές Εκδόσεις/Greek Publications

*Το ταξίδι της ζωής φέρνει ελπίδες/The Life Journey that carries Hopes-Greek Edition :https://www.amazon.com/gp/product/1546615407/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i8

*Συμπαντικό Φως/Cosmic Light-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1548026239/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7

*Συμπαντικά Ειδύλλια/Cosmic Romances-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/154678327X/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4

*Εσώτερες Φωνές (Μηνύματα απο τον Φύλακα Άγγελο μου)/Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1978175310/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i6

*Η Πριγκίπισσα της Πορφύρας/The Princess of Porphyra (Volume 1) (Greek Edition):
https://www.amazon.com/gp/product/1977555136/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i3


Αγγλικές Εκδόσεις/English Publications

Cosmic Light:https://www.amazon.com/gp/product/1456832794/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2

The Angels Planet:Tales from Alcyone, Pleiades Constellation:https://www.amazon.com/gp/product/1546879102/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vamf_taft_p1_i1

Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel:https://www.amazon.com/gp/product/1545496102/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0

ALTERNATIVELY VISIT MY AMAZON PAGE/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΖΟΝ:https://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2
Keywords
spiritualityearth changeskaterina kostakiacademy of inner lightcosmic changesspiritual teachings
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