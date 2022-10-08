Programación predictiva: El hombre del jardín (Parte 2)

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El hombre del jardín podría ser un recuento de nuestro pasado remoto, o talvez de la repetición de un problema que nos aqueja. Esto sucede porque mientras sigamos ignorando los problemas morales y espirituales de nuestra condición humana, estaremos destinados a repetir los errores de nuestros padres.
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