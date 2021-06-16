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Oppergek Groenendijk viert vakantie!
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236 views • June 16, 2021
Oppergek Groenendijk heeft een ban op Facebook en besloten dan maar vakantie te vieren.
Het werkloos zijn bevalt hem prima overigens, natuurlijk is hij wel aan het solliciteren maar gezien 'de situatie' is het toch wel lekker om het handje elke maand op te houden.
Verder geeft gekkie Groenendijk nog wat zomertips, compleet met gele zonnebril!
Het werkloos zijn bevalt hem prima overigens, natuurlijk is hij wel aan het solliciteren maar gezien 'de situatie' is het toch wel lekker om het handje elke maand op te houden.
Verder geeft gekkie Groenendijk nog wat zomertips, compleet met gele zonnebril!
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