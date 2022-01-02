BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

REPORT SAYS 26-GHZ IS THE FREQUENCY OF GRAPHENE HYDROXIDE/OXIDE
Iconoclast
Iconoclast
111 followers
Follow
4
Share
Report
339 views • January 02, 2022
HERE IS A LIST OF SITES WITH IMPORTANT RESOURCES BELOW.
FIND OUT IF YOU GOT A TOXIC SHOT: https://howbadismybatch.com/

ARCHIVE OF INDEPENDENT SCIENTIFIC RESEARCH ON THE COVID VACCINES: https://www.orwell.city/p/archivo.html

INTERNATIONAL GRAND JURY ON COVID DEPOPULATION MURDERS AND GENETIC TOTAL ENSLAVEMENT: https://grand-jury.net/


YOUTUBE, BRIGHTEON, BITCHUTE, AND MANY OTHER VIDEO PLATFORMS ARE CENSORING THE HIGHEST LEVEL OF INFORMATION.
SO THE BEST METHODS LEFT ARE T-SHIRTS SO THAT WE CAN IDENTIFY LIKE MINDED PEOPLE TO NETWORK WITH, AND DUPLICATING EDUCATIONAL DVD's AND PASSING THEM OUT IN MASS.
I MAKE 1000's OF EDUCATIONAL DVD'S ON MY OWN DIME, AND PASS THEM OUT FOR FREE. (A LOT OF TIME, AND MONEY THAT KEEPS THE EDUCATION BUDGET IN THE RED)
I COULD USE YOUR HELP WITH THE PURCHASE OF BLANK DVD"s.
SUPPORT THE DVD EDUCATIONAL CAMPAIGN HERE. https://ko-fi.com/icon88
PLEASE LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE TO MY CHANNEL.
Keywords
jewish crimescovid conspiracycancer exposed
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Empty seats, full streets: World rejects Netanyahu&#8217;s genocide denial at the UN

Empty seats, full streets: World rejects Netanyahu’s genocide denial at the UN

Lance D Johnson
Senate Immunity Bid for Former Fauci Aide Collapses

Senate Immunity Bid for Former Fauci Aide Collapses

Morgan S. Verity
Study Links Structured Exercise, Not Daily Steps, to Improved Sleep Quality

Study Links Structured Exercise, Not Daily Steps, to Improved Sleep Quality

Coco Somers
PA Republicans fight health rules allowing warrantless home entry, private student interviews

PA Republicans fight health rules allowing warrantless home entry, private student interviews

Cassie B.
School Districts Impose Moratoriums on Generative AI Amid Rising Parent Concerns

School Districts Impose Moratoriums on Generative AI Amid Rising Parent Concerns

Chase Codewell
Food Resiliency Through Permaculture: Why We Must Become Self-Reliant to Thrive

Food Resiliency Through Permaculture: Why We Must Become Self-Reliant to Thrive

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy