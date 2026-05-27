Episode 145: Anatomie der Freiheit (volle Sendung!)

Es gibt zwei Dimensionen der Freiheit: die geistige (innere) und die körperliche (äußere). Und es gibt zwei Aspekte der Freiheit: die absolute und die relative.

Volle Sendung, leider low quality. Aber es ist mir gelungen, 137MB hochzuladen. Juhuuuu!





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

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Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

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