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Coordination Santé Libre - 3ème conférence
luciole
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0 view • March 20, 2021
Coordination Santé Libre :
+ 30 000 médecins
+ 30 000 soignants
+ 100 000 citoyens

https://www.francesoir.fr/societe-sante/coordination-sante-libre-monte-en-puissance

La troisième conférence de presse de la Coordination Santé Libre s’est tenue ce samedi 6 mars à Paris en présence d’une vingtaine de médecins.

Aucun média mainstream présent

En préambule, le Dr Guerin précise avoir envoyé des invitations à de nombreux médias et s’étonne de l’absence de ces derniers. À croire que le sujet de la santé n’a d’intérêt que pour certains ou certains jours de la semaine ? Ceci est regrettable à plusieurs titres, car la coordination represente plus de 30 000 médecins et soignants et 100 000 patients, indique-t-elle.


Un comité scientifique indépendant (CSI)

Le Dr Eric Menat rapporte les informations sur le comité scientifique indépendant formé de 10 personnes dont le Pr Perronne, le mathématicien Vincent Pavan, le biochimiste du CNRS Jean-François Lesgard PhD, Astrid Stuckelberger spécialiste de santé publique ou encore le Dr Laurent Toubiana et le Dr Louis Fouché. La liste complète est ci-dessous. Ils précisent qu’ils n’ont aucun conflit d’intérêts.

https://www.francesoir.fr/sites/francesoir/files/media-icons/conference-de-presse-210306.pdf


Martine Wonner : https://www.youtube.com/channel/UCpa4bHxRxGTZua4iDt0jQEw/videos
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