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Исцеление от последствий вакцинации. Часть 1.1
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290 views • October 21, 2020
Медальтернатива.инфо представляет вам русский перевод 1-й части видеокурса “Исцеление от последствий вакцинации” (Healing from Vaccines Masterclass).
Подробности о курсе - см. по ссылке: https://medalternativa.info/healing-from-vaccines/
1-я часть состоит из двух эпизодов. На сегодняшний день готов перевод первого эпизода. (Как ускорить выход второго эпизода и остальных частей - см. по ссылке в конце описания.)
В первом эпизоде вы встретитесь с доктором Дэном Помпа – одним из ведущих мировых экспертов по детоксикации на клеточном уровне.
Доктор Помпа получил токсическое отравление ртутью во время замены амальгамных пломб, которые на 50% состоят из ртути, что послужило причиной множества различных нарушений в его организме. Следствием этого отравления стало то, что теперь он является одним из ведущих мировых экспертов по детоксикации на клеточном уровне. В результате многочисленных исследований доктор Помпа разработал свою систему лечения, которая позволила избавиться от последствий токсического отравления ему самому, а также тысячам других людей и детей, включая его приемных детей, которые в результате вакцинации получили расстройство аутистического спектра. Врачи в случае подобных расстройств обычно говорят, что проблема заключается в генах, а потому “ничего нельзя сделать”. Доктор Помпа опровергает такую точку зрения и предлагает свой подход к лечению подобных заболеваний. Он поделится своими советами, какие шаги можно предпринять в этом направлении.
Следует отметить, что доктор Помпа не считает вакцины единственной причиной аутизма. Для “запуска” болезни необходимо воздействие множества факторов, которыми изобилует современная среда обитания. Но он утверждает, что вакцины являются серьёзным фактором для развития этого расстройства. И поскольку воздействие этих факторов является комплексным, также комплексным должно быть и лечение. Другими словами, один или два метода, пусть даже хороших, не сработают.
Сайт проекта Healing from Vaccines: https://healingfromvaccines.com/masterclass/
Сайт доктора Дэна Помпа: https://drpompa.com
Перевод: Марина Уткина специально для проекта МедАльтернатива.инфо
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Благодарим всех, кто оказал поддержку при создании русской версии данного видео! Благодаря вашему неравнодушию и активному участию теперь это видео стало доступно на русском языке множеству людей!
Поддержите перевод следующих частей – с вами мы сможем завершить работу быстрее. Сделать это можно, переведя любую посильную для вас сумму. Реквизиты и формы оплаты приведены по ссылке: http://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines-1-1/
Также рекомендуем посмотреть переведенный нами многосерийный фильм "Правда о вакцинах": https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin
и очень важное видео "Вакцины: что мы делаем с мозгом наших детей?": https://medalternativa.info/our/films/vaktsiny-i-mozg-detej/ (есть текстовая версия)
Много материалов, раскрыающих правду о прививках смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/tag/vaccines/
Материалы на тему детоксикации: https://medalternativa.info/tag/detoxic/
Сайт о натуральной концепции лечения болезней: https://medalternativa.info/
Подробности о курсе - см. по ссылке: https://medalternativa.info/healing-from-vaccines/
1-я часть состоит из двух эпизодов. На сегодняшний день готов перевод первого эпизода. (Как ускорить выход второго эпизода и остальных частей - см. по ссылке в конце описания.)
В первом эпизоде вы встретитесь с доктором Дэном Помпа – одним из ведущих мировых экспертов по детоксикации на клеточном уровне.
Доктор Помпа получил токсическое отравление ртутью во время замены амальгамных пломб, которые на 50% состоят из ртути, что послужило причиной множества различных нарушений в его организме. Следствием этого отравления стало то, что теперь он является одним из ведущих мировых экспертов по детоксикации на клеточном уровне. В результате многочисленных исследований доктор Помпа разработал свою систему лечения, которая позволила избавиться от последствий токсического отравления ему самому, а также тысячам других людей и детей, включая его приемных детей, которые в результате вакцинации получили расстройство аутистического спектра. Врачи в случае подобных расстройств обычно говорят, что проблема заключается в генах, а потому “ничего нельзя сделать”. Доктор Помпа опровергает такую точку зрения и предлагает свой подход к лечению подобных заболеваний. Он поделится своими советами, какие шаги можно предпринять в этом направлении.
Следует отметить, что доктор Помпа не считает вакцины единственной причиной аутизма. Для “запуска” болезни необходимо воздействие множества факторов, которыми изобилует современная среда обитания. Но он утверждает, что вакцины являются серьёзным фактором для развития этого расстройства. И поскольку воздействие этих факторов является комплексным, также комплексным должно быть и лечение. Другими словами, один или два метода, пусть даже хороших, не сработают.
Сайт проекта Healing from Vaccines: https://healingfromvaccines.com/masterclass/
Сайт доктора Дэна Помпа: https://drpompa.com
Перевод: Марина Уткина специально для проекта МедАльтернатива.инфо
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Благодарим всех, кто оказал поддержку при создании русской версии данного видео! Благодаря вашему неравнодушию и активному участию теперь это видео стало доступно на русском языке множеству людей!
Поддержите перевод следующих частей – с вами мы сможем завершить работу быстрее. Сделать это можно, переведя любую посильную для вас сумму. Реквизиты и формы оплаты приведены по ссылке: http://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines-1-1/
Также рекомендуем посмотреть переведенный нами многосерийный фильм "Правда о вакцинах": https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin
и очень важное видео "Вакцины: что мы делаем с мозгом наших детей?": https://medalternativa.info/our/films/vaktsiny-i-mozg-detej/ (есть текстовая версия)
Много материалов, раскрыающих правду о прививках смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/tag/vaccines/
Материалы на тему детоксикации: https://medalternativa.info/tag/detoxic/
Сайт о натуральной концепции лечения болезней: https://medalternativa.info/
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