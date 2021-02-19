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19.02.2021. Паспорта вакцины «потребуются для покупок еды, путешествий вне дома, встреч с близкими» (Выпуск № 190 часть I (1)).
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8186 views • February 18, 2021
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Содержание:
01:41 Шведские паспорта вакцины «вероятно, потребуются» для покупок, питания вне дома, путешествий, встреч с близкими. https://www.lifesitenews.com/news/sweden-vaccine-passports-will-probably-be-required-for-shopping-eating-out-travel-meeting-loved-ones.
05:58 Катаклизмы 8-11 февраля. Ледниковый период. Боль Земли. Катализмы за неделю. https://www.youtube.com/watch?v=pct0rEg4mls.
06:41 Снежный циклон: обрушения и жертвы. Землетрясение в Ереване. https://www.youtube.com/watch?v=z6lRruRs9mg&;feature=youtu.be.
11:02 Серьёзное землетрясение в Японии. 7 баллов у Фукусимы - и это после толчков на Кавказе. https://www.youtube.com/watch?v=vTFt01c7EMk.
12:05 СРОЧНО! МОЩНЕЙШЕЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ПО ВСЕЙ ЯПОНИИ! УГРОЗА ЦУНАМИ! 13.02.2021. https://www.youtube.com/watch?v=TY1V8aLOnK0&;feature=youtu.be.
23:10 ГРЯДЕТ ВСЕМИРНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ. https://www.youtube.com/watch?v=dUMQ7Bhgzew.
33:38 «Истинные Христиане Последних Времён 0твергнyт все Гpажд@нскuе З@коны!» - сщмч. Гермоген Тобольский. https://www.youtube.com/watch?v=f7KWW6qL2mQ.
01:04:31 Схиигумен Мелхиседек.Ему являлась Богородица!Псковские Печоры. https://www.youtube.com/watch?v=xDDIGuvd5L4&;feature=youtu.be.
01:08:27 «Истинные Христиане Последних Времён 0твергнyт все Гpажд@нскuе З@коны!» - сщмч. Гермоген Тобольский. https://www.youtube.com/watch?v=f7KWW6qL2mQ.
01:25:18 Биометрия в Теле2. https://www.youtube.com/watch?v=uqe99d7jFRY.
Сегодня мы поговорим о том, что уже наступают времена, когда «не сможешь не купить не продать», уже собираются вводить ковидные паспорта для покупок еды и путешествий вне дома. Также увидим, как по всему миру происходят природные катаклизмы, а именно землетрясения, наводнения, резкие перепады температуры и т.д., что свидетельствует о том, что последние времена близко. Узнаем, что настоящие христиане во все времена страдали за свою веру, жили в тяжёлых условиях, ради Христа отказывались от мирских благ и не преклоняли колени перед другими богами. Напомним, что покаяние – это первый ко Христу.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:41 Шведские паспорта вакцины «вероятно, потребуются» для покупок, питания вне дома, путешествий, встреч с близкими. https://www.lifesitenews.com/news/sweden-vaccine-passports-will-probably-be-required-for-shopping-eating-out-travel-meeting-loved-ones.
05:58 Катаклизмы 8-11 февраля. Ледниковый период. Боль Земли. Катализмы за неделю. https://www.youtube.com/watch?v=pct0rEg4mls.
06:41 Снежный циклон: обрушения и жертвы. Землетрясение в Ереване. https://www.youtube.com/watch?v=z6lRruRs9mg&;feature=youtu.be.
11:02 Серьёзное землетрясение в Японии. 7 баллов у Фукусимы - и это после толчков на Кавказе. https://www.youtube.com/watch?v=vTFt01c7EMk.
12:05 СРОЧНО! МОЩНЕЙШЕЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ПО ВСЕЙ ЯПОНИИ! УГРОЗА ЦУНАМИ! 13.02.2021. https://www.youtube.com/watch?v=TY1V8aLOnK0&;feature=youtu.be.
23:10 ГРЯДЕТ ВСЕМИРНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ. https://www.youtube.com/watch?v=dUMQ7Bhgzew.
33:38 «Истинные Христиане Последних Времён 0твергнyт все Гpажд@нскuе З@коны!» - сщмч. Гермоген Тобольский. https://www.youtube.com/watch?v=f7KWW6qL2mQ.
01:04:31 Схиигумен Мелхиседек.Ему являлась Богородица!Псковские Печоры. https://www.youtube.com/watch?v=xDDIGuvd5L4&;feature=youtu.be.
01:08:27 «Истинные Христиане Последних Времён 0твергнyт все Гpажд@нскuе З@коны!» - сщмч. Гермоген Тобольский. https://www.youtube.com/watch?v=f7KWW6qL2mQ.
01:25:18 Биометрия в Теле2. https://www.youtube.com/watch?v=uqe99d7jFRY.
Сегодня мы поговорим о том, что уже наступают времена, когда «не сможешь не купить не продать», уже собираются вводить ковидные паспорта для покупок еды и путешествий вне дома. Также увидим, как по всему миру происходят природные катаклизмы, а именно землетрясения, наводнения, резкие перепады температуры и т.д., что свидетельствует о том, что последние времена близко. Узнаем, что настоящие христиане во все времена страдали за свою веру, жили в тяжёлых условиях, ради Христа отказывались от мирских благ и не преклоняли колени перед другими богами. Напомним, что покаяние – это первый ко Христу.
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