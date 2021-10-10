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Ο Φώτης Γιοβανόπουλος στον Τζεημς Σώντερς
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193 views • October 10, 2021
►Ιστοσελίδα Φώτη Γιοβανόπουλου https://2021ellada.com
►LiveGrTV https://www.youtube.com/channel/UCiH3MKMki2ZiWnZmt3ZCYDg
Σας προτείνουμε να παρακολουθείτε και τα παρακάτω κανάλια διότι είναι μεγάλη η προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί να σας ενημερώσουμε, έχοντας απέναντι μας την προπαγάνδα του συστήματος και της κυβέρνησης..
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►LiveGrTV https://www.youtube.com/channel/UCiH3MKMki2ZiWnZmt3ZCYDg
Σας προτείνουμε να παρακολουθείτε και τα παρακάτω κανάλια διότι είναι μεγάλη η προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί να σας ενημερώσουμε, έχοντας απέναντι μας την προπαγάνδα του συστήματος και της κυβέρνησης..
TERRY HATZIEREMIAS
SIN-PLIN - ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΑΓΩΓΗ (ΜΑΡΙΟΣ)
ΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
BAHALO NEWS
ΘΑΝΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 1+2
UHUTV
ANGELO KARAGEORGOS
ELLAS21
STEFANOS DAMIANIDIS
FOCUS FM 103.6
PRONEWS
VIBER
Υπεύθυνοι πολίτες :: https://bit.ly/3fgjeih
ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ :: https://bit.ly/3nviIBZ
TELEGRAM
https://bit.ly/3ieELKd telegram Υπεύθυνοι πολίτες
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