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El neo Cyberpunk introduce los nuevos mitos de hoy. Estos son
• que la naturaleza humana es peligrosa y feroz
• que necesitamos del Estado/Iglesia
• que el cine solo está ahí para entretenernos
• que la salvación será mediante la revolución, sacrificio, o juicio final
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Todos somos libres 🤴 el miedo es una ilusión 🦸♀️ la Verdad nunca puede ser destruida 👨💻