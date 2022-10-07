El neo Cyberpunk introduce los nuevos mitos de hoy. Estos son

• que la naturaleza humana es peligrosa y feroz

• que necesitamos del Estado/Iglesia

• que el cine solo está ahí para entretenernos

• que la salvación será mediante la revolución, sacrificio, o juicio final

Visita mi sitio para más información en www.leycosmica.space/ . 🧙‍♂️

Todos somos libres 🤴 el miedo es una ilusión 🦸‍♀️ la Verdad nunca puede ser destruida 👨‍💻