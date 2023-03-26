26.03.2023 Нас хотят лишить частички Бога. (Выпуск №263. Часть 2 (2))

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bastion.com https://bastyon.com/index?v=0265957c99f8039e60889b0699b9bf9eb7c2f8b5455dfc5750c5bcc6ee268ad6&video=1&ref=PD4pWxVke4Yz2y5UnNWnSsVHd45Vy6izCr
brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/e1eb9f3f-5747-4e2d-9ae9-4618d4950e93
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/ea286643-8648-450d-81ea-2057fc4c87e9
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Часть 2
00:00 https://www.youtube.com/watch?v=dHdA-dwK6Ys КОРОНАЦИЯ АНТИХРИСТА?! НЕ ЗНАЮ, НО БЕСЫ ГОТОВЯТ ЕГО ПОМАЗАНИЕ
08:59 https://www.youtube.com/shorts/asMCgcI0wgg Петр кто христианин скорби будут усиливаться…. А мы избегаем этого огня
11:28 https://www.youtube.com/shorts/Ke4tcHUhP7I Кротость никого не раздражать и не раздражаться
17:16 https://www.youtube.com/shorts/Pn8LztdKK_Y гордыня- своеволие- ропот-
20:52 https://www.youtube.com/shorts/ZG-5YW1nNKg тупость народная
22:54 https://www.youtube.com/shorts/JbBarSgDR3U Рафаил Берестов как спастись.. надо смириться а как самоукоряйся.
25:56 https://www.youtube.com/shorts/jzLNM3Kxki4 Жили два брата Было тяжелое детство
27:55 https://www.youtube.com/shorts/iJPY3J4uHJ0 Отец виноват что привил воровство сыну.
30:34 https://www.youtube.com/watch?v=ZNzwgzt63VA Дороги нашей жизни. Рассказы - Ольга Рожнёва
36:07 https://www.youtube.com/shorts/A6qWZ8mLyUw Петр Мамонов чем спастись?
43:20 https://www.youtube.com/shorts/yHk7GnXNZIk Что делать если при тебе сквернословят
46:34 https://www.youtube.com/shorts/MzB2n417Vts Петр терпеть и вывести пьяницу из вагона и достаточно … убивать не нужно.
52:16 https://www.youtube.com/shorts/_k1pPdRvvyE Петр кайф .. там нет чего ты хочешь….
55:05 https://www.youtube.com/shorts/NOO2XHgfd70 если жить и стараться жить по заповедям, то Бог это со временем даст
58:22 https://www.youtube.com/shorts/BHJUGEb6NiA Гневаться это наказывать себя.
1:01:43 https://www.youtube.com/shorts/7RN3bxPcXM0 краинцы прогоните Америку от себя
1:04:03 https://www.youtube.com/shorts/Pa-nBayLTBs Карта Украины.. они читать не любят
1:06:49 https://www.youtube.com/shorts/SsdycD6KTGk Украинский вертолет стал лупить по частному сектору
1:11:03 https://www.youtube.com/watch?v=OjR7qYIMoSM ШЕДЕВР ОТ ШОЙГУ - #ПРИКАЗ_67 УБИВАТЬ НАДО ДОБРОВОЛЬНО И ДОБРОСОВЕСТНО! 10.03.23
1:17:32 https://www.youtube.com/watch?v=K_1EsnNhAAM Негативные программы и жуткое послание в реверсе речи Путина на Концерте в Лужниках к 23 февраля
1:31:06 https://www.youtube.com/watch?v=22NjQITkrC8 Суд в Гааге выдал 0РДЕР на арест путина!
1:33:22 https://www.youtube.com/shorts/rV56aT0d04c Встряхнули муравьев
1:34:59 https://www.youtube.com/watch?v=Fnu_QVbpjmk Беснование и оккультный ритуал под видом празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец»
1:46:01 https://www.youtube.com/watch?v=LctswHEpnmc Год с начала войны - Битва за покойников - Какого пола Бог? - Шоу Дмитрия Губина – ГубинONAir
1:57:39 https://www.youtube.com/shorts/UVcTgzXH-OY Лукашенко, Россия перва Я армия в мире
1:59:34 https://www.youtube.com/shorts/-gc1PH2_Ukg Кот плавал к любимой
2:03:16 https://www.youtube.com/watch?v=ZNzwgzt63VA Дороги нашей жизни. Рассказы - Ольга Рожнёва