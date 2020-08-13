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Le phénomène Bruno Gröning, guérisseur – Film documentaire – Partie 1
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16 views • August 13, 2020
Le phénomène Bruno Gröning – Film documentaire – Partie 1

La première partie de ce film documentaire de grande envergure retrace les événements autour de Bruno Gröning en 1949. Les événements dramatiques de Herford, le mouvement de masse sensationnel au Traberhof à Rosenheim, mais aussi les investigations scientifiques à Heidelberg.

La sensation de 1949 En 1949, un grand buzz-médiatique commença autour d'un homme du nom de Bruno Gröning, que les médias nommaient le guérisseur miraculeux. Tout commence à Herford en Westphalie. Toujours et encore on entend parler des nouvelles guérisons incroyables. Même ceux diagnostiqués comme incurables jurent sur sa force curative. Mais les autorités publiques lui interdisaient son font connaître au public son nouveau lieu de séjour. En très peu de temps jusqu'à 30.000 personnes se rendent en pèlerinage au Traberhof de Rosenheim. Et à nouveau on entend parler de guérisons incroyables. Bruno Gröning devient le centre d'intérêt public.

Aujourd'hui à nouveau d'actualité Le phénomène Bruno Gröning a déjà été projeté dans environ 100 pays dans des salles de cinéma ou en projections publiques – presque 13.000 fois. . Maintenant vous pouvez également le voir sur YouTube. La première aura lieu le 18 janvier 2019 à 19h00 (Europe) et à partir du 19 janvier les trois parties sont disponibles sur YouTube.

Ce film, basé sur des recherches minutieuses, se doit de ramener dans la conscience publique les événements de l'époque. 50 témoins de l'époque prennent la parole, des documents et quelques scènes cinématographiques de cette époque permettent de faire revivre l'événement et le phénomène Bruno Gröning devant vos yeux. Des scènes filmées complètent là où du matériel photographique de cette époque manquait.

Un document d'époque exceptionnel !

Source : Cercle des Amis de Bruno Gröning et All for one

En savoir plus : bruno-groening.org/fr
Keywords
bruno groningguerisseurmedecine spirituelle
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