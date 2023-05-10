45) Portugal no fim da Era de Peixes

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Esta é uma edição pesada e compacta de uma aula de Luís Resina, um investigador destacado das áreas esotéricas. A legendagem visa adequar e acrescentar explicação, e deve ser lida em simultâneo. O objectivo do presente vídeo é contextualizar a essência do analisado, com a proposta concreta do #RestaurarPortugal, no actual contexto do Fim da Ideologia, da polarização radical em Identaritarismo, e no colapso do Totalitarismo da Razão (vídeo 44): https://www.brighteon.com/56f3aff0-19a6-4412-b27b-61a86ee1ad8f
A linguagem corrente e/ou académica é insuficiente para abarcar a extensão e profundidade da Crise da civilização Ocidental. Essa é a razão do vídeo, não se trata de modo algum, de uma deriva do tipo Nova Era. O recurso à Simbólica é inevitável.
A natureza simbólica, carece de ser justificada, porque os símbolos é que nos justificam a Nós. Essa é a grande mais-valia desta análise, permite-nos perscrutar realidades arquétipas, além do Tempo e do Espaço, inacessíveis à Ciência, compensando as insuficiências da Ciência que não respeita o Homem enquanto ser subjectivo. Nenhuma análise da realidade política estaria completa, sem a compreensão do longo prazo, e abordar o facto da Ciência, apesar de ser em grande medida antropocêntrica, engendra uma uniformização crescente que nos desumaniza.
Créditos Canal Luis Resina, Março 25, 2023.
O Novo Ano Astrológico 25-3-23 : https://www.youtube.com/watch?v=dX8ceVRMOa0
Luis Resina (Projecto Urânia): https://www.luisresina.com/
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#RestaurarPortugal e/ou #RestaurarPT
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