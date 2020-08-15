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Le Pr Toussaint dénonce un “Suicide collectif généré par le conseil scientifique” et une “peur irraisonnée” imposée à la population
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11 views • August 15, 2020
11 août 2020 : https://covidinfos.net/covid19/le-pr-toussaint-denonce-un-suicide-collectif-genere-par-le-conseil-scientifique-et-une-peur-irraisonnee-imposee-a-la-population/1625/
Invité de l’émission “Les Grandes Gueules” de la radio RMC, le professeur Jean-François Toussaint a fait le bilan de la crise actuelle et notamment déploré la “peur irraisonnée” imposée à la population, un port du masque “sans le moindre intérêt” et un conseil scientifique qui serait en fait un “comité politico-sanitaire”. Vidéo.
“On est de plus en plus dans un monde de croyance, de moins en moins scientifique et de plus en plus irrationnel.” […]
“Ce qui est malheureusement attribué au comportement des populations finalement revient la plupart du temps à ce que sont les évolutions spontanées du virus.” […]
“C’est sur les décès que l’on comprend une épidémie. […] Le taux de létalité est en train de s’effondrer avec moins de dix morts par jour depuis une semaine… Entretenir la peur n’est plus légitime.” […]
“Le danger n’est plus présent et on continue à instaurer une peur irraisonnée…” […]
“Plus de 60000 enfants sont morts dans le monde d’un confinement général, un confinement aveugle. Il n’y a aucune relation entre l’intensité du confinement et les résultats derrière.” […]
Le port du masque “c’est juste du mimétisme social, ce n’est que cela, on a absolument aucune démonstration du moindre intérêt scientifique.” […]
On fait face à “un suicide collectif généré par le conseil scientifique.” […]
Source :
– RMC Les Grandes Gueules. Le grand oral de JF Toussaint : https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-grand-oral-de-pr-jean-francois-toussaint-professeur-de-physiologie-a-universite-de-paris-1008-1268322.html
Invité de l’émission “Les Grandes Gueules” de la radio RMC, le professeur Jean-François Toussaint a fait le bilan de la crise actuelle et notamment déploré la “peur irraisonnée” imposée à la population, un port du masque “sans le moindre intérêt” et un conseil scientifique qui serait en fait un “comité politico-sanitaire”. Vidéo.
“On est de plus en plus dans un monde de croyance, de moins en moins scientifique et de plus en plus irrationnel.” […]
“Ce qui est malheureusement attribué au comportement des populations finalement revient la plupart du temps à ce que sont les évolutions spontanées du virus.” […]
“C’est sur les décès que l’on comprend une épidémie. […] Le taux de létalité est en train de s’effondrer avec moins de dix morts par jour depuis une semaine… Entretenir la peur n’est plus légitime.” […]
“Le danger n’est plus présent et on continue à instaurer une peur irraisonnée…” […]
“Plus de 60000 enfants sont morts dans le monde d’un confinement général, un confinement aveugle. Il n’y a aucune relation entre l’intensité du confinement et les résultats derrière.” […]
Le port du masque “c’est juste du mimétisme social, ce n’est que cela, on a absolument aucune démonstration du moindre intérêt scientifique.” […]
On fait face à “un suicide collectif généré par le conseil scientifique.” […]
Source :
– RMC Les Grandes Gueules. Le grand oral de JF Toussaint : https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-grand-oral-de-pr-jean-francois-toussaint-professeur-de-physiologie-a-universite-de-paris-1008-1268322.html
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