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Человек, стань героем 2021 года!
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1222 views • June 30, 2021
✈️ В ней раскрыт план тотального обмана населения через СМИ. Или почему СМИ используют приёмы гипноза людей на самоубийство. Раскрыт способ выхода из этой ситуации.
✈️ Каждый, кто делится Всемирной Правдой и предлагает наши видео и материалы честным блогерам и редакторам крупных групп соц. сетей, может стать героем и помочь спасти жизни близким!
✈️ Каждый, кто делится Всемирной Правдой и предлагает наши видео и материалы честным блогерам и редакторам крупных групп соц. сетей, может стать героем и помочь спасти жизни близким!
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