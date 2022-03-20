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Валентин АЛФИМОВ и Игорь СТРЕЛКОВ (ГИРКИН). Начнется ли война в Донбассе. (15.03.21)
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89 views • March 20, 2022
Запись эфира на "Радио-КП" 15 марта 2021 года
Что может быть в Донбассе 15 марта 2021 года, и почему все обсуждают эту дату.
В программе участвует Игорь СТРЕЛКОВ (ГИРКИН).
Ведущий: Валентин АЛФИМОВ.
Игорь Стрелков: ВЫРЕЗАН большой кусок, в котором я сравниваю поведение "кремля" в Сирии с поведением его-же на Донбассе.
Текст вырезанный из видео после (31:23)***В этом заключается моя принципиальная позиция, и ради этого я говорю. Но та информация, которая действительно может представлять для противника интерес, которую он не знает, которую он может использовать во вред, я отнюдь не собираюсь делиться ею с кем-то.
В. Алфимов:
- Вы говорили, что украинские войска собираются у границы с Донецком и Луганском (то есть с Донбассом) и на границе с Крымом. Но это же две большие разницы, как говорят в Одессе, между Донецком и Луганском и Крымом. Донецк с Луганском сейчас, по мнению ОБСЕ, Европарламента, это территория Украины…
И. Стрелков:
- Простите, по мнению ОБСЕ, Европарламента, и Крым – территория Украины. Ни одна европейская страна, включая нашего союзника Александра Григорьевича Лукашенко, не признала Крым частью Российской Федерации.
В. Алфимов:
- Здесь нам слушатели пишут: «Украинская армия собирается ввести войска на территорию Украины. Что здесь необычного?» Это про Донбасс нам пишут. С Крымом-то ситуация совершенно другая. По российской Конституции Крым – российская территория. И если туда войдут войска, то армия встает.
И. Стрелков:
- Куда она встает?
В. Алфимов:
- Защищать российскую территорию.
И. Стрелков:
- Когда проводились диверсии на территории Крыма (первая диверсия – с гибелью одного моего знакомого по Чечне подполковника ФСБ, спецназовца), это 2016 год. Ничего, кроме «глубокой озабоченности», мы не услышали. Когда был рейд украинских катеров на российскую территорию, когда они вторглись в российское пространство и чуть-чуть не дошло до стрельбы (только по трусости украинских «моряков»)…
В. Алфимов:
- И где сейчас эти «моряки»?
И. Стрелков:
- Дома, награждены орденами. И катера дома. Еще раз повторяю, дело в том, что когда начинались обстрелы Славинска, там тоже 2 мины, 3 мины. Ах, не отвечают, Российская Федерация молчит? 10 мин, 20 мин, 30 мин. Поверьте мне, никто не будет наступать на Крым, прежде чем…
В. Алфимов:
- …прежде чем не обкатают на Донбассе.
И. Стрелков:
- Да.
В. Алфимов:
- Я пытаюсь понять, в чем разница между Крымом и Донбассом. Для меня она совершенно очевидна. Крым – российская территория, Донбасс – территория Украины, которая пытается всячески отделиться и либо получить независимость, либо войти в состав России. Но как только появляется первый танк на территории Армянска – пограничного пункта.
И. Стрелков:
- Армянск, Красноперекопск.
В. Алфимов:
- Соответственно, Министерство обороны просто обязано его встретить.
И. Стрелков:
- У нас много чего обязаны. Подождите, давайте возьмем момент, который меня глубоко взбесил. Действительно, вывел из себя осенью 2015 года. Когда вдруг выяснилось, что сакральных сирийцев, которые не славяне, не православные, в подавляющей части даже не христиане, защищать российская армия пошла всей дурацкой мощью, извините за выражение.
В. Алфимов:
- Да ладно, не такой уж и всей.
И. Стрелков:
- Все самое лучшее – там.
В. Алфимов:
- Учатся.
И. Стрелков:
- Замечательно. А брать, освобождать Дейр-эз-Зор, Пальмиру, снимать об этом фильмы, бомбить, пускать «Калибры» десятками по «бармалеям», как их принято называть, это мы, оказывается, можем. А защищать русских людей, которых на Донбассе 3,5 миллиона было, из которых сейчас 400 тысяч российские граждане, мы, получается, не можем. И не надо мне, пожалуйста, говорить о том, что нас туда пригласили***(31:24).
Источник: Радио Комсомольская Правда https://www.youtube.com/channel/UCRiMhZrS2VNyHVMQjQeSU4A
Что может быть в Донбассе 15 марта 2021 года, и почему все обсуждают эту дату.
В программе участвует Игорь СТРЕЛКОВ (ГИРКИН).
Ведущий: Валентин АЛФИМОВ.
Игорь Стрелков: ВЫРЕЗАН большой кусок, в котором я сравниваю поведение "кремля" в Сирии с поведением его-же на Донбассе.
Текст вырезанный из видео после (31:23)***В этом заключается моя принципиальная позиция, и ради этого я говорю. Но та информация, которая действительно может представлять для противника интерес, которую он не знает, которую он может использовать во вред, я отнюдь не собираюсь делиться ею с кем-то.
В. Алфимов:
- Вы говорили, что украинские войска собираются у границы с Донецком и Луганском (то есть с Донбассом) и на границе с Крымом. Но это же две большие разницы, как говорят в Одессе, между Донецком и Луганском и Крымом. Донецк с Луганском сейчас, по мнению ОБСЕ, Европарламента, это территория Украины…
И. Стрелков:
- Простите, по мнению ОБСЕ, Европарламента, и Крым – территория Украины. Ни одна европейская страна, включая нашего союзника Александра Григорьевича Лукашенко, не признала Крым частью Российской Федерации.
В. Алфимов:
- Здесь нам слушатели пишут: «Украинская армия собирается ввести войска на территорию Украины. Что здесь необычного?» Это про Донбасс нам пишут. С Крымом-то ситуация совершенно другая. По российской Конституции Крым – российская территория. И если туда войдут войска, то армия встает.
И. Стрелков:
- Куда она встает?
В. Алфимов:
- Защищать российскую территорию.
И. Стрелков:
- Когда проводились диверсии на территории Крыма (первая диверсия – с гибелью одного моего знакомого по Чечне подполковника ФСБ, спецназовца), это 2016 год. Ничего, кроме «глубокой озабоченности», мы не услышали. Когда был рейд украинских катеров на российскую территорию, когда они вторглись в российское пространство и чуть-чуть не дошло до стрельбы (только по трусости украинских «моряков»)…
В. Алфимов:
- И где сейчас эти «моряки»?
И. Стрелков:
- Дома, награждены орденами. И катера дома. Еще раз повторяю, дело в том, что когда начинались обстрелы Славинска, там тоже 2 мины, 3 мины. Ах, не отвечают, Российская Федерация молчит? 10 мин, 20 мин, 30 мин. Поверьте мне, никто не будет наступать на Крым, прежде чем…
В. Алфимов:
- …прежде чем не обкатают на Донбассе.
И. Стрелков:
- Да.
В. Алфимов:
- Я пытаюсь понять, в чем разница между Крымом и Донбассом. Для меня она совершенно очевидна. Крым – российская территория, Донбасс – территория Украины, которая пытается всячески отделиться и либо получить независимость, либо войти в состав России. Но как только появляется первый танк на территории Армянска – пограничного пункта.
И. Стрелков:
- Армянск, Красноперекопск.
В. Алфимов:
- Соответственно, Министерство обороны просто обязано его встретить.
И. Стрелков:
- У нас много чего обязаны. Подождите, давайте возьмем момент, который меня глубоко взбесил. Действительно, вывел из себя осенью 2015 года. Когда вдруг выяснилось, что сакральных сирийцев, которые не славяне, не православные, в подавляющей части даже не христиане, защищать российская армия пошла всей дурацкой мощью, извините за выражение.
В. Алфимов:
- Да ладно, не такой уж и всей.
И. Стрелков:
- Все самое лучшее – там.
В. Алфимов:
- Учатся.
И. Стрелков:
- Замечательно. А брать, освобождать Дейр-эз-Зор, Пальмиру, снимать об этом фильмы, бомбить, пускать «Калибры» десятками по «бармалеям», как их принято называть, это мы, оказывается, можем. А защищать русских людей, которых на Донбассе 3,5 миллиона было, из которых сейчас 400 тысяч российские граждане, мы, получается, не можем. И не надо мне, пожалуйста, говорить о том, что нас туда пригласили***(31:24).
Источник: Радио Комсомольская Правда https://www.youtube.com/channel/UCRiMhZrS2VNyHVMQjQeSU4A
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