TED TURNER - CNN OWNER HOLDS AN URGENT PRESS MEETING

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DR RASHID BUTAR - EVERYBODY NEEDS TO HEAR THIS NOW! - https://www.brighteon.com/116f5a53-d481-483e-b317-f0c1bd6e6340
MRNA JABS 5G AND MONKEYPOX BOMSHELL EVIDENCE - https://www.brighteon.com/d5b1d819-ca2d-45e1-8788-ac3e8d9b54ca
DR NAGASE FINDS A METALLIC SELF CONSTRUCTING BOT IN THE MRNA COVID19 SHOT/BIO-
WEAPON - GIVES YOU AIDS - WANT A SHOT?THE PEOPLE KNOW 5G IS AKILLER WEAPON! - TEAR THE MASTS DOWN - https://www.bitchute.com/video/pPCpOMMbDsWu/
smallpox - https://www.brighteon.com/3d94c5de-48f9-4151-b8e8-6d2688c61231
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THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e