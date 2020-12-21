© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Cerca de 100.000 Médicos y profesionales sanitarios se unen contra las "Vacunas" Covid19.
Follow
24
Download MP3
Share
Report
345621 views • December 21, 2020
Expertos sin conflictos de intereses con farmaceúticas, y sin miedo a decir su opinión médica hablan de los riesgos de las Vacunas covid19.
Más info en:
https://elinvestigador.org/expertos-medicos-contra-vacunas-covid19/
EXPLICAN LO QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, FARMACEÚTICAS Y GOBIERNOS ESTÁN CENSURANDO DE FORMA DELIBERADA.
Son vacunas experimentales ARN nunca usadas antes en humanos.
No han sido comprobadas ni seguras ni efectivas.
No se saben muchos de sus efectos adversos al omitirse los ensayos con animales. Y estos pueden ser devastadores.
Se está experimentando directamente con seres humanos sin necesidad y violando todos los códigos éticos.
Las farmacéuticas tienen inmunidad por los gobiernos ante los daños causados por las vacunas.
Más info en:
https://elinvestigador.org/expertos-medicos-contra-vacunas-covid19/
EXPLICAN LO QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, FARMACEÚTICAS Y GOBIERNOS ESTÁN CENSURANDO DE FORMA DELIBERADA.
Son vacunas experimentales ARN nunca usadas antes en humanos.
No han sido comprobadas ni seguras ni efectivas.
No se saben muchos de sus efectos adversos al omitirse los ensayos con animales. Y estos pueden ser devastadores.
Se está experimentando directamente con seres humanos sin necesidad y violando todos los códigos éticos.
Las farmacéuticas tienen inmunidad por los gobiernos ante los daños causados por las vacunas.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.