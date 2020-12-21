Cerca de 100.000 Médicos y profesionales sanitarios se unen contra las "Vacunas" Covid19.

Expertos sin conflictos de intereses con farmaceúticas, y sin miedo a decir su opinión médica hablan de los riesgos de las Vacunas covid19.Más info en:EXPLICAN LO QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, FARMACEÚTICAS Y GOBIERNOS ESTÁN CENSURANDO DE FORMA DELIBERADA.Son vacunas experimentales ARN nunca usadas antes en humanos.No han sido comprobadas ni seguras ni efectivas.No se saben muchos de sus efectos adversos al omitirse los ensayos con animales. Y estos pueden ser devastadores.Se está experimentando directamente con seres humanos sin necesidad y violando todos los códigos éticos.Las farmacéuticas tienen inmunidad por los gobiernos ante los daños causados por las vacunas.