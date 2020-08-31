Αυστραλία: Το σκληρό “πρόσωπο” της Νέας Τάξης Πραγμάτων

Απίστευτη βία στην Αυστραλία. Αυτό που συμβαίνει είναι “Ολοκληρωτισμός” (= η χειρότερη μορφή δικτατορίας). Είναι ενέργειες “Ολοκληρωτικού Καθεστώτος”. Αυξάνονται οι διαμαρτυρίες των πολιτών, αλλά πολλαπλασιάζεται η αστυνομική βία για την μη χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους!



Το βίντεο είναι “συρραφή” από βίντεο που ανάρτησε στην σελίδα της στο Facebook η ομογενής Stephanie Mormanis. Το παρακάτω σχόλιο ανήκει στην ίδια:

“”Τί συμβαίνει στην Αυστραλία?

Μήπως ζούμε σε στρατιωτικό κράτος? Αυτό είναι εντελώς-εντελώς εξωφρενικό!

Εάν δεν είστε θυμωμένοι και αναστατωμένοι για να κάνετε κάτι για αυτό το αστυνομικό κράτος στο οποίο ζούμε, σας ενθαρρύνω ανεπιφύλακτα να κλείσετε την τηλεόρασή σας, να κοιτάξετε γύρω σας και να ανοίξετε τα μάτια σας σε αυτό που συμβαίνει.

Αυτό θα μπορούσε να είναι το αγαπημένο σου πρόσωπο, που στέκεται σε μια γωνιά του δρόμου, πριν “συρρικνωθεί” από την αστυνομία και απομακρυνθεί. Σαφώς και δεν υπήρχε καμμία υποψία για το τι θα συνέβαινε σε αυτά τα 2 μικρά παιδιά που ήταν μαζί τους.

Αυτό προφανώς ξεκινά από την “κορυφή”. Αυτή η “βαριά” συμπεριφορά που έχουμε δει αυτό το Σαββατοκύριακο είναι απαίσια! Πρέπει να “πέσουν” κεφάλια! Αστυνομικοί Επίτροποι και κύριοι Επίτροποι!””