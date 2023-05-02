España: terroristas con las manos manchadas de sangre viviendo a cuerpo de Rey

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Pedro Sánchez, el Presidente más traidor a la Patria de toda la historia de España, concede prebendas a los etarras que secuestraron, torturaron y mataron a cientos de personas inocentes incluidos NIÑOS en toda España.
A día 2 de mayo de 2023 el Gobierno vasco semilibera a 43 etarras más. La cesión de esta competencia por Pedro Sánchez provoca los mayores beneficios a etarras de la historia de la democracia.
Con tus impuestos colaboras a que despreciables etarras vivan en régimen de semilibertad en cárceles que más se asemejan a hoteles de lujo.
Por eso lo más patriótico es irse de España y dejar de financiar el crimen y la corrupción.
Extracto de un video de abril 2023 del canal de Youtube de “David Santos” https://www.youtube.com/live/s8Bdl4Y84IQ