España: terroristas con las manos manchadas de sangre viviendo a cuerpo de Rey

Pedro Sánchez, el Presidente más traidor a la Patria de toda la historia de España, concede prebendas a los etarras que secuestraron, torturaron y mataron a cientos de personas inocentes incluidos NIÑOS en toda España.

A día 2 de mayo de 2023 el Gobierno vasco semilibera a 43 etarras más. La cesión de esta competencia por Pedro Sánchez provoca los mayores beneficios a etarras de la historia de la democracia.

Con tus impuestos colaboras a que despreciables etarras vivan en régimen de semilibertad en cárceles que más se asemejan a hoteles de lujo.

Por eso lo más patriótico es irse de España y dejar de financiar el crimen y la corrupción.

Extracto de un video de abril 2023 del canal de Youtube de “David Santos” https://www.youtube.com/live/s8Bdl4Y84IQ