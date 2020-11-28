© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
СМЕРТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ И ТРЕТЬЯ СПИРАЛЬ ДНК. ЗОМБИ-АПОКАЛИПСИС
Follow
13
Download MP3
Share
Report
4596 views • November 28, 2020
ШОКИРУЮЩЕЕ ИНТЕРВЬЮ ЭНТОНИ ПАТЧА 2014 ГОДА. ОН РАЗСКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК ПОД ВИДОМ ВАКЦИН ОТ КОРОНАВИРУСА В ЛЮДЕЙ МОГУТ ВНЕДРЯТЬ ТРЕТЬЮ СПИРАЛЬ ДНК ДЛЯ КОНТРОЛЯ. А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО ЗОМБИ АПОКАЛИПСИС - ЭТО НЕ ВЫДУМКА ПИСАТЕЛЕЙ, ЭТО КОНКРЕТНЫЙ ВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ, ПРОПИСАННЫЙ В ДОКУМЕНТАХ ПЕНТАГОНА И ЦЕНТРА ПО КОНТРОЛЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ США.
ИСТОЧНИК https://www.youtube.com/watch?v=3shYs8AncR0
документ Пентагона про зомби http://i2.cdn.turner.com/cnn/2014/images/05/16/dod.zombie.apocalypse.plan.pdf
Готовность 101: зомби-апокалипсис». Центр по борьбе и профилактике болезней США (CDC) - государственный сайт. https://www.cdc.gov/cpr/zombie/index.htm
ИСТОЧНИК https://www.youtube.com/watch?v=3shYs8AncR0
документ Пентагона про зомби http://i2.cdn.turner.com/cnn/2014/images/05/16/dod.zombie.apocalypse.plan.pdf
Готовность 101: зомби-апокалипсис». Центр по борьбе и профилактике болезней США (CDC) - государственный сайт. https://www.cdc.gov/cpr/zombie/index.htm
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.