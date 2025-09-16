Mike Adams y Todd Pittner conversan con el autor Paul List sobre las implicaciones del dominio de la inteligencia artificial (IA), quien sostiene que la IA representa una amenaza para la humanidad. List vincula la IA con el concepto del “Anillo Único” de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, sugiriendo que, al igual que Sauron, la IA busca controlar y dominar. Exploran el contexto histórico del desarrollo de la IA, haciendo referencia al trabajo de Alan Turing y al potencial de la IA para invadir los procesos de pensamiento humano. La conversación enfatiza la importancia de la competencia, la virtud y la conexión espiritual humanas por encima de la dependencia tecnológica, instando a las personas a tomar control de su salud, riqueza y educación para resistir la influencia de la IA. También se abordan las implicaciones de la realidad virtual (RV) y la IA en la sociedad, comparando la RV con el antiguo concepto filosófico de la continuidad. Con tono humorístico, discuten tecnologías futuras como ropa interior que camina sola y la posibilidad de que la IA cree una utopía que termine exterminando a la humanidad. El diálogo se desplaza hacia los aspectos prácticos de la soberanía personal y la vida local como medios para resistir un sistema global de IA. Los ponentes también tocan las consideraciones éticas sobre el consumo de recursos por parte de la IA y el riesgo de que esta apunte a quienes puedan apagarla. En el segmento final, se incluye una promoción sobre las asociaciones sin ánimo de lucro no incorporadas (UNAs) como estrategia legal para la protección de activos.







