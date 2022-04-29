Scott Ritter former US marine, CIA intelligence

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Scott Ritter amerikai katonai elemző:

Az oroszok nagyon lassan haladnak, szándékosan lassan és egyszerűen felőrlik az ukránokat. A játéknak vége, és az Egyesült Államok célja most az, hogy maximális károkat okozzon Oroszországnak, kivéreztesse Oroszországot. Blinken azt mondhat, amit akar, de Ukrajna máris stratégiai vereséget szenvedett. Ha tehetném, azt mondanám Zelenszkijnek: „A háború folytatása garantálja a vereséget, a területi integritás elvesztését és több ezer lakosunk életét. Hívd Putyint, azonnal fejezd be. Ha megadod magad, garantálod a semlegességet a NATO-tól és a denacifikációtól, akkor talán Oroszország abbahagyja, és csak a Krímet, Donbászt és Mariupolt veszi el. De továbbra is érintetlenül hagyja az ország nagy részét, katonák és civilek tízezreinek életét mentheti meg.

Forrás: Oroszok Az Igazság Oldalán