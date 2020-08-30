Ήρθε η εποχή που θα χωρίσει το σιτάρι από το κριθάρι ... | Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

Αποσπάσματα ομιλίας (Σύναξη Διαλόγου) του Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου, η οποία πραγματοποιήθηκε την 22 Αυγούστου 2020 στον υπαίθριο χώρο του ιερού ναού Παναγίας Καταφυγιώτισσας, στὸ χωριὸ Πλατανιστάσα της μητροπολοτικής περιφέρειας Μόρφου. Στις πνευματικές αυτές συνάξεις ο Πανιερώτατος απαντά σε ερωτήσεις των πιστών.

- Είναι υπαρκτή η ασθένεια του κορωναϊού;

- Οι κορωναϊοί είναι ιοί οι οποίοι πάντοτε υπήρχαν, δεν τους ανακάλυψαν τώρα ... Οι γιατροί λένε ότι είναι ιός γρίππης με συμπτώματα πιο ήπια από άλλες μορφές γρίππης.

- Έρχεται δεύτερο κύμα από τον Οκτώβριο και μετά. Άνθρωποι του Θεού, αυτό βλέπουν ότι έρχεται.

- Η ασθένεια του κορωναϊού είναι μία μικρή ασθένεια την οποία κάποιοι “την τραβούν από τα μαλλιά” μόνο για να μας φοβίσουν ψυχολογικά. Έχουν στόχους και θέλουν να μας εκφοβίσουν, να μας τρομοκρατήσουν, να μας οδηγήσουν στο χάος. Κάποια μεγαλοϊδρύματα, κάποιες παγκόσμιες εταιρείες, κάποιοι μασώνοι, προετοιμάζουν σιγά-σιγά την εποχή που το 666 θα αντικαταστήσει τον Τίμιο Σταυρό!

- Ο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης επροφήτευσεν: Θάρθει η εποχή που οι άνθρωποι θα ... “πέφτουν σαν τα κοτόπουλα” και θα πεθαίνουν! Απροειδοποίητα!

- Μετά τον 2ο κορωναϊό, τον σεισμό και την πείνα την μεγάλη που έρχονται, να δούμε την πίστη του καθενός ...

- Τώρα είναι η εποχή των αντίχριστων, δεν είναι η εποχή του Αντίχριστου, είναι άλλη εποχή εκείνη ... πιο ύστερα!