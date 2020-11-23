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SERGE MONAST | Protocole des 6.6.6. • Toronto 1967
Le Vlogue
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85 views • November 23, 2020
Disciple de l'essayiste québécois René Bergeron et de l'ancien commandant de la marine canadienne William Guy Carr, Monast fut également proche des défenseurs du crédit social (Parti Crédit social du Canada). Au début des années 1990, il se consacre à la rédaction d'ouvrages sur le thème du Nouvel Ordre Mondial et de conspirations ourdies par des sociétés secrètes, en particulier par les Illuminati. Il est particulièrement inspiré par les travaux de William Guy Carr. Il fonde l'Agence Internationale de Presse libre (AIPL) où il publie la plupart de ses enquêtes.
En 1995, il fait paraître un document intitulé les « Protocoles de Toronto », un livre fait selon le modèle des Protocoles des sages de Sion où il dévoile l'activité secrète d'un groupe maçonnique, les « 666 », rassemblant tous les vingt ans les puissants de ce monde en vue de l'établissement du Nouvel Ordre Mondial et du contrôle mental des individus. (Crick Nerwald - Youtube)

Plus le temps passe, et plus ce qui autrefois était considéré comme fantaiste, se révèle aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, comme quelque chose de hautement probable.(M.R.)

Mon blogue :
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