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Ответ раку. Интервью с доктором Ли Эрин Коннили
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79 views • January 08, 2021
Проект Медальтернатива.инфо представляет перевод девятого эпизода фильма Ответ раку (Answer to Cancer).
Представьте себе… Ваша мама проинструктирована врачом принять определенный препарат, чтобы улучшить свое здоровье во время беременности. Но 16 лет спустя Вы обнаруживаете, что этот препарат вызвал у Вас рак. Что Вы сделаете? Что ж, Ли Эрин Коннили испытала это на себе, и после того, как сама боролась с раком, стала врачом-онкологом, помогающим другим жить более счастливой и здоровой жизнью. Настройтесь на то, чтобы услышать ее полную историю борьбы и триумфа!
«Ответ раку» раскрывает:
· Новейшие традиционные методы лечения, которые уничтожают рак;
· Естественные и альтернативные методы лечения и профилактики рака, которые клинически доказали свою эффективность в предотвращении и победе над раком.
Вот краткий список того, что вы обнаружите внутри «Ответа раку»: протоколы, профилактика и душевное спокойствие.
Перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758 специально для МедАльтернативо.инфо
Редактор: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернативо.инфо
Монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернативо.инфо
Фильм переведен и озвучен полностью на средства подписчиков MedAlternativa.info
Предыдущая переведенная нашим проектом серия Ответ раку. Интервью с Сэйером Джи: https://medalternativa.info/our/otvet-raku-intervyu-s-sejerom-dzhi/
Англоязычный сайт проекта: https://theanswertocancer.com
Материалы в тему:
· Правда о раке. Поиск методов лечения. Все фильмы проекта https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
· Книга «Диагноз — рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
· У меня обнаружили рак, что мне делать? https://medalternativa.info/entry/obnaruzhili-rak-chto-delat/
· Лечение рака https://medalternativa.info/tag/treatment/
· Истории исцеления https://medalternativa.info/tag/healing/
Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
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Представьте себе… Ваша мама проинструктирована врачом принять определенный препарат, чтобы улучшить свое здоровье во время беременности. Но 16 лет спустя Вы обнаруживаете, что этот препарат вызвал у Вас рак. Что Вы сделаете? Что ж, Ли Эрин Коннили испытала это на себе, и после того, как сама боролась с раком, стала врачом-онкологом, помогающим другим жить более счастливой и здоровой жизнью. Настройтесь на то, чтобы услышать ее полную историю борьбы и триумфа!
«Ответ раку» раскрывает:
· Новейшие традиционные методы лечения, которые уничтожают рак;
· Естественные и альтернативные методы лечения и профилактики рака, которые клинически доказали свою эффективность в предотвращении и победе над раком.
Вот краткий список того, что вы обнаружите внутри «Ответа раку»: протоколы, профилактика и душевное спокойствие.
Перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758 специально для МедАльтернативо.инфо
Редактор: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернативо.инфо
Монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернативо.инфо
Фильм переведен и озвучен полностью на средства подписчиков MedAlternativa.info
Предыдущая переведенная нашим проектом серия Ответ раку. Интервью с Сэйером Джи: https://medalternativa.info/our/otvet-raku-intervyu-s-sejerom-dzhi/
Англоязычный сайт проекта: https://theanswertocancer.com
Материалы в тему:
· Правда о раке. Поиск методов лечения. Все фильмы проекта https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
· Книга «Диагноз — рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
· У меня обнаружили рак, что мне делать? https://medalternativa.info/entry/obnaruzhili-rak-chto-delat/
· Лечение рака https://medalternativa.info/tag/treatment/
· Истории исцеления https://medalternativa.info/tag/healing/
Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
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— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— Одноклассники https://ok.ru/group/55029213102105
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