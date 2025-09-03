BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Episode 107: Der Römerbrief des Paulus als naturrechtliches Manifest
Bannbrecher & Dammbrecher
Bannbrecher & Dammbrecher
1 follower
4 views • 2 hours ago

Der Römerbrief des Paulus ist ein 2000 Jahre altes freiheitliches Manifest, in dem die generellen Regeln für gutes Verhalten begründet werden. Durch die allegorische Auslegung, und eine teilweise Neuübersetzung, gelingt es, einige der groben inneren Widersprüche zu glätten. Dann aber entfaltet sich ein Meisterwerk der Weisheit, das nicht geglaubt, sondern verstanden und gelebt werden sollte.

Literatur:

    • Römerbrief (Novum Testamentum Graece, NA28) https://www.die-bibel.de/bibel/NA28/ROM.1

    • Bibelserver (vergleichende Bibellesung) https://www.bibleserver.com/

    • Die verlorene Magie Jesu – Die verbotene Lehre Jesu / Hörbuchwelt https://www.youtube.com/watch?v=DuYXVT7_B9Q


In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/

Keywords
karmaevangeliumobjektive moralnaturrechtroemerbriefpaulus von tarsusneuer bundroemer 13
