ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΑΦΗΝΟΜΕ ΤΑ ΑΠΕΡΑΝΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕ ΣΤΙΣ ΑΧΡΗΣΤΕΣ ΑΠΕ

Ο ομότιμος καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ομότιμος ερευνητής στην Γεωλογική Υπηρεσία του Καναδά, μιλώντας στον 98.4 αποκάλυψε ότι στο πρόσφατο παρελθόν , επί υπουργίας Μανιάτη, η Νορβηγική PGS που πραγματοποιούσε τα σεισμικά για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης, ζήτησε την συνδρομή ελληνικών πλοίων για έρευνες και μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, αλλά απάντηση δεν πήρε ποτέ...

Ο Αντώνης Φώσκολος , υποστήριξε ότι σε αυτή την φάση αντί οι αρμόδιοι υπουργοί, να προωθούν την έρευνα και αξιοποίηση των ελληνικών υδρογονανθράκων , προωθούν το ασταθές ενεργειακό πρότυπο των ΑΠΕ και κυρίως τις εισαγωγές φυσικού αερίου , είτε Ρωσικού, είτε μέσω Τουρκίας. Μάλιστα ο ίδιος ανέλυσε τον τρόπο κατασκευής και τα υλικά μίας ανεμογεννήτριας 3 M.W. , χαρακτηρίζοντας τα εξίσου και περισσότερα ρυπογόνα για το περιβάλλον.

Κατά τον Αντώνη Φωσκόλο, την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να βάλει "πόδι" στα ενεργειακά αποθέματα και πλούτο μέχρι και νότια της Κρήτης με την Λιβύη, όπου και κατά τις έρευνες, υπάρχει ενεργειακός πλούτος ικανός να καλύψει την ζήτηση της Ευρώπης και την απεξάρτηση της από την Ρωσία και τις προνομιακές συμφωνίες που έχει κάνει με αυτήν η Γερμανία.