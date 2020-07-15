Ama Neden Kovid-19 Ölüm Sayılarını FAZLA GÖSTERİP, İnsanları Durduk Yere KORKUTSUNLAR?

● Ulusal Tıp Dergisi (NMA) Konuşmacısı: Ebeveynleri aşı yaptırmaya ikna etmenin en iyi yolu bir salgın olmasıdır! İnsanları ikna etmektense korkutmak daha etkilidir!● ABD Hükumeti Covid-19 Sözcüsü: Mesela eğer zaten hastanede yatıyorsan, ve sana bir kaç hafta ömür biçildiyse, aynı zamanda Covid olduğun anlaşılırsa, seni Covid ölüsü olarak sayıyoruz. Yani bu şu demek... teknik olarak... ölümüne sebep olan şey başkaysa, ama sende covid gözüktüyse, o zaman seni yine de covid ölüsü sayıyoruz. Yani bu şu demek, covid ölümü diye yazılan herkesin ölümüne sebep covid değildir ama ölüm anında covidli sayılırlar.● "Covid 19 İLE ölen herkes covid 19 YÜZÜNDEN öldü sayılıyor" Hiç de önemsiz bir ayrım değil. Bu hiç öyle saçma bir komplo teorisi fikri değil. Bu sayıları yazanlar tarafından resmi olarak duyurulmuş bir şey.● Korkmayın, salgın gerçek değil! Ama uygulamaya koymaya çalıştıkları kontrol düzeni ve aşılar gerçek!ABD Hükumeti Covid-19 Sözcüsü:'Covid'ten ölmek ne demek' buna bir tanım getirmek istiyorum. Vaka tanımlamasını çok basitleştirdik. Bu da ölüm anında, Covid pozitif olmasıdır. Yani bu şu demek... Mesela eğer zaten hastanede yatıyorsan, ve sana bir kaç hafta ömür biçildiyse, aynı zamanda Covid olduğun anlaşılırsa, seni Covid ölüsü olarak sayıyoruz. Yani bu şu demek... teknik olarak... ölümüne sebep olan şey başkaysa, ama sende covid gözüktüyse, o zaman seni yine de covid ölüsü sayıyoruz. Yani bu şu demek, covid ölümü diye yazılan herkesin ölümüne sebep covid değildir ama ölüm anında covidli sayılırlar. Umarım anlaşılmıştır....----------------------------Haber Sitemiz----------------------------Alternatif Sayfa ve Kanallarımız► https://t.me/coronagercegiKaynak:► Korona Aşısı Olmaya Nasıl İkna Ediliyoruz - Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış Awaken to Truth► Coronavirus at the Gates of Hell - dmurphy25