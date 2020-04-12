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Αλκυόν Πλειάδες 30-1ο - Διαστατικές πύλες, ΑΤΙΑ-σκάφη, Γαλαξιακή Ομοσπονδία
InGodWeTrust17
InGodWeTrust17
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35 views • April 12, 2020
Διαστατικές πύλες. ΑΤΙΑ-σκάφη Γαλακτική Ομοσπονδία.
Επείγει η αφύπνιση

Σημείωση της Έκδοσης: Νέο εκτεταμένο αναδημοσιευμένο ντοκιμαντέρ και επεξεργασμένο με ήχο για την καλύτερη σας προβολή.
Με μοναδικό μας στόχο να δείξουμε ποιος είναι ο ορθότερος δρόμος προς την εξέλιξη-πρόοδο μας τώρα είναι η καθοριστική στιγμή γιατί με αυτή την εξυψωμένη συχνότητα-δόνηση αν δεν μπει κάτι στο δρόμο μας θα φτάσουμε στην επιτυχία που αναζητούσαμε ανέκαθεν.

Πρόκειται για μία ισχυρή φωτεινή χωρο-χρονική ενέργεια που περιβάλει την περιοχή γύρω από τον πλανήτη μας η οποία μπορεί να μας προσφέρει αυτή τη μεγάλη αστρική βοήθεια για να μας λυτρώσει. Αυτή είναι η στιγμή για να πραγματοποιήσουμε αυτό το κβαντικό αστρικό άλμα προς την κατεύθυνση μίας πραγματικής αλλαγής που θα μας εξυψώσει και θα μας μεταμορφώσει προς το φωτονικό Φως για πάντα. Εφόσον η τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνη κι επείγει να προετοιμαστούμε για ν’ αντιμετωπίσουμε κάθε απρόοπτο, εμπόδια-δυσκολίες και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις κινήσεις των σκοταδιών.
Επείγει να ξυπνήσουμε από την ασυνειδησία μας επειδή απίστευτες διαστατικές πύλες και φωτεινά σκάφη πλησιάζουν με σκοπό να μας βοηθήσουν εφόσον αυτοί έχουν την δύναμη να εμφανιστούν ή να υλοποιηθούν…Μήπως εκτελούν αποστολές προστασίας ενώ η ανθρωπότητα βυθισμένη στις ασχολίες της δεν αντιλαμβάνεται ότι κάτι ανώτερο μας πλησιάζει για να μας προστατεύσει και να αποκωδικοποιήσει το παλιό DNA μας ενώ εξυψώνει τις κοιμισμένες συνειδήσεις μας και κυρίως αυτών που με καλή θέληση είναι διατεθειμένοι να βελτιώσουν τη ζωή τους;
Keywords
ufostargatesgalacticfederation
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