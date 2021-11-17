Señores Tres Chiflados: La terapia de psicoanálisis sirve para curar la mitomanía y los trastornos mentales

Contenido provocativo y de alto impacto, y a su vez de suma importancia que reluce lamentables hechos y agrias verdades.

Se presentan fuertes y contundentes cuestionamientos, acusaciones y denuncias.

Doctores Brandes, Yahbes, Borini, Bayona, Lisdero, Salazar (etc.), señora canalizadora energética y “armonizadora espiritual” Angeles Ezcurra y señor “periodista” Pedro Moreno (etc.): dejen de desinformar, ocultar verdades, manipular y/o armar cortinas de humo.

Solo tiene sentido alertar sobre los peligros que conllevan estas agendas globalistas plandémicas (pseudo vacunas génicas incluidas) si a su vez se informa sobre las efectivas soluciones que le ponen fin a estas mismas.

Afortunadamente dichas soluciones existen y éstas son las terapias alternativas/integrativas/complementarias. Lamentablemente ustedes no están alertando y exigiendo que dichas soluciones se apliquen. Por el contrario, las están ocultando e incluso, en muchos casos, negando.



Dichos profesionales activistas, deben promover y exijir que se realicen estudios y ensayos clínicos de terapias alternativas (integrativas/ complementarias) las cuales ya han demostrado ser seguras y sumamente eficaces contra el síndrome covid (ivermectina, hidroxicloroquina, ibuprofeno inhalado, peróxido de hidrogeno, terapia ortomelecular, etc. y principalmente la solución de dióxido de cloro). Varios países ya han realizado los estudios y ensayos clínicos de la solución de dióxido de cloro cumpliendo con todos los protocolos médicos y legales demostrando la alta seguridad y eficacia del mismo como uso terapéutico contra el síndrome covid. De hecho, Bolivia en octubre del 2020 ya legalizo el CDS (dióxido de cloro) como uso terapéutico contra dicho síndrome. Los resultados son excelentes.