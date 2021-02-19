Bulgarian brothers, come to your senses and stop voting! - Братя Българи, осъзнайте се и спрете да гласувате! - СТАМАТ

01.10.2019Bulgarian brothers, come to your senses and stop voting for the freeloaders and scoundrels, called “politicians”, who have been horsing you for centuries, and today control all of your actions and deeds, while at the same time sucking billions from the National Budget for personal gain!Bulgarian brothers, do not believe a single word that came out of the mouths of the trained cunning politicians or of the new candidates in the electoral lists, because they are the most brazen liars, unscrupulous fraudsters and midday robbers, or as Count Leo Tolstoy have said: “Governments are gang of swindlers living on the back of the People”!Today is the time when the honorable Human is obliged to take a high moral stance! Yes, a high moral stance, not the stance dictated by the “talking heads” on the TV screen, assemblies and rallies. Conscientious Humans must be aware that all politicians and “talking heads” are impersonal puppets, ruled by the Illuminati elite! Today, the virtuous Human is obliged to take the only true stance, opposing the utterly insane political terror, leading to the last stage of the New World Order, which will impose Posthumanism over Societies in order to put Human Civilization to an end!Братя Българи, осъзнайте се и спрете да гласувате!Братя Българи, дойде времето, когато Илюминатската Контролираща машина с траурни фанфари отново разпъва шапитото на демоничния си Цирк на колела, наречен „Избори“, за да отнеме гласа и съвестта на обикновените Човеци!Ето, че настава часът, когато всеки честен Човек трябва да избере своя жизнен път, заставайки от едната страна на барикадата. От страната на Истината и нравствеността или от страната на партийната подкупност, политическата подлост, шуробаджанашките спекулации, сребролюбието на властниците, продажността на управленците, митинговата безпардонност, порочността, безродието и безотечествеността на политическите фигуранти и унизителното им слагачество пред банкерите и олигарсите!Братя Българи, осъзнайте се и спрете да гласувате за използвачите и мерзавците, наречени „политици“, които от столетия Ви яхат, а днес контролират всяко Ваше действие и деяние, като едновременно с това изсмукват милиарди от Народния бюджет за лично облагодетелстване!Братя Българи, не подкрепяйте и не вярвайте на нито една дума, излязла от устите на обиграните лукави политици или на новопръкналите се кандидати в изборните листи, тъй като те са най-нагли лъжци, безсъвестни измамници и пладнешки обирджии, или както казва Граф Лев Толстой те са „шайка мошеници, живеещи на гърба на Народа“!Днес е времето, когато почтеният Човек е длъжен да заеме високонравствена позиция! Да, високонравствена позиция, а не позицията, продиктувана от „говорещите глави“ от телевизионния екран, събранията и митингите. Съвестните Човеци трябва да са наясно, че всички политици и „говорещи глави“ са безлични марионетки, управлявани от Илюминатската върхушка! Днес, добродетелният Човек е длъжен да заеме единствено правилната позиция, противопоставяйки се на крайно обезумелия политически терор, съпътстващ последната степен на Новия Световен Ред, който ще натрапи върху Обществата Постхуманизма, за да сложи край на Човешката цивилизация!Братя Българи, осъзнайте се и спрете да гласувате! Не гласувайте на политически избори, защото всички Партии както в България, така и по Света представляват Мафиотско-мутренски организации и са основани от висши Илюминати или от видни членове на Масонските Ложи, работещи срещу интересите на Човечеството!Братя Българи, осъзнайте се и спрете да гласувате на политически избори или на референдуми, тъй като Политическите партии имат за цел да привличат невежите, за да ги издигат във властовите структури на насилническата контролираща машина, която потъпква и ограбва свободите на обикновените Човеци!Нека все повече стават онези, които се присъединяват към мнозинството от Българския Народ, което от десетилетия спря да гласува! Отказвайки се от отдаването на гласа си в полза на демоничните Партии, ние най-сетне ще се освободим от ярема на политическия произвол! Дори според Централната избирателна комисия, избирателната активност на изборите през 2014 година е 48%, през 2015 година – 53% и 40%, през 2017 – 54%, а през Май 2019 – 32%, което означава, че все повече и повече Българи разбират необходимостта да се очистят от демонизма на Цирка на колела, наречен „Избори“!Политиците играят своята Сатанинска постановка с единствената цел да се обогатят и да откраднат колкото се може повече Народни пари от бюджета или от мръсни сделки, за да си строят къщи и вили, за да си купуват луксозни коли и яхти, за да живеят в безсрамно охолство, за да обикалят Света на Народни разноски и за да се упояват със скъп алкохол и наркотици!Братя Българи, осъзнайте се и спрете да гласувате за поробването си, за упадъка на нравите и за унищожението на Човешкия Род!!!СТАМАТ