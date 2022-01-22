Вакцины СОДЕРЖАТ ГРАФЕН — признание правительственного агентства Аргентины

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"Аргентинское правительственное агентство теперь официально признает — вакцины COVID содержат оксид графена". См. подробнее о графене: «Поражающие факторы вакцинации» https://justpaste.it/porajayuschie-faktory-vakcinacii (скачать в формате .pdf https://justpaste.it/porajayuschie-faktory-vakcinacii/pdf ):

«Защита от приближающейся мировой принудительной вакцинации-чипизации» https://justpaste.it/zaschita-ot-vakcinaci-chipizacii (скачать в формате .pdf https://justpaste.it/zaschita-ot-vakcinaci-chipizacii/pdf ).

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