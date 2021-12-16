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¿Incompetencia, Cobardia, Corrupción, Manipulación y Traiciones Dentro de Nuestro Activismo Profesional Anti Plandemia?
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530 views • December 16, 2021
En este video claramente se observa como ciertos líderes o referentes sociales del activismo profesional mienten para auto justificar sus carencias y errores cometidos, arman distractivas cortinas de humo con el fin de procurar evadir responsabilidades, manipulan con el fin de obtener algun mezquino provecho personal, abusan y traicionan de la confianza de quienes los escuchan, tontamente los admiran y apoyan.
¿Por qué activistas profesionales en su rol de médicos y miembros de un grupo de epidemiólogos se han prestado a encubrir o no divulgar la principal solución a este síndrome plandémico denominado como síndrome covid?
¿Será por negligencia, mediocridad, cobardía, falsedad, oportunismo, avaricia, mezquindad, egoísmo o corrupción? ¿Tal vez pueda ser debido a una combinación de varios de estos factores?
Ante estas trágicas circunstancias, no se puede pretender realizar una unión irrestricta de activistas profesionales pues las manzanas podridas terminaran contaminando a las auténticas y saludables manzanas.
Antes de verdaderamente unirnos, debemos realizar un análisis de situación y preguntarnos qué está pasando, por qué y cómo está pasando, que aciertos y errores hemos cometido, reconocer y responsabilizarnos de dichos errores, aplicar al respecto medidas correctivas en donde se logre reparar no conformidades y problemas ocasionados. Luego entonces, debemos determinar objetivos y sub objetivos y planes de acción los cuales permitan concretar dichas metas.
Como lamentablemente prácticamente nada de esto estamos realizando, es que esta lucha anti plandemia y anti agendas globalistas de explotación y exterminio la estamos perdiendo de manera vergonzosa.
¿Por qué activistas profesionales en su rol de médicos y miembros de un grupo de epidemiólogos se han prestado a encubrir o no divulgar la principal solución a este síndrome plandémico denominado como síndrome covid?
¿Será por negligencia, mediocridad, cobardía, falsedad, oportunismo, avaricia, mezquindad, egoísmo o corrupción? ¿Tal vez pueda ser debido a una combinación de varios de estos factores?
Ante estas trágicas circunstancias, no se puede pretender realizar una unión irrestricta de activistas profesionales pues las manzanas podridas terminaran contaminando a las auténticas y saludables manzanas.
Antes de verdaderamente unirnos, debemos realizar un análisis de situación y preguntarnos qué está pasando, por qué y cómo está pasando, que aciertos y errores hemos cometido, reconocer y responsabilizarnos de dichos errores, aplicar al respecto medidas correctivas en donde se logre reparar no conformidades y problemas ocasionados. Luego entonces, debemos determinar objetivos y sub objetivos y planes de acción los cuales permitan concretar dichas metas.
Como lamentablemente prácticamente nada de esto estamos realizando, es que esta lucha anti plandemia y anti agendas globalistas de explotación y exterminio la estamos perdiendo de manera vergonzosa.
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