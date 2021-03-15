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15.03.2021. Человек стал светиться после принятия препарата (Выпуск № 193 часть II (1)).
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9286 views • March 14, 2021
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Содержание:
01:54 Явление св. прав. Иоанна Кронштадтского 27.02.2021 г. https://www.youtube.com/watch?v=RMVtg2WXxm8.
14:20 ВАЖНО! ЧУДЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ ЦАРИЦЫ ИРИНЫ... "Просите у Господа православного Царя. Он наведет порядок!". https://3rm.info/main/84118-chudesnoe-javlenie-caricy-iriny-vizantijskoj.html.
44:08 Ракова проболталась - вакцина Спутник V действительно опасна! СУРОВАЯ ПРАВДА О СПУТНИКЕ "ЛАЙТ". https://www.youtube.com/watch?v=2_6V-9C4ZWM.
49:13 Письмо слушателя. Лекарства для уничтожения людей.
51:18 Италия. "Коро2нА". Почему военных обучают делать внутримышечные уколы. Фестиваль в СанРемо 2021. https://www.youtube.com/watch?v=W_iwksv7luM.
56:20 ШОК! ЧЕЛОВЕК СТАЛ СВЕТИТСЯ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ПРЕПЕРАТА ОТ КОРОНАВИРУСА?! https://www.brighteon.com/158d38fc-80d1-494a-92b8-dfd4aad72d65. 18:41 Письмо слушателя. Жертв вакцинации трясет.
57:33 ‼️ ПОСТАНОВОЧНОЕ ВИДЕО 🤯 ДЛЯ НОВОСТЕЙ⁉️ ПРИСЛАЛИ ИЗ ИЗРАИЛЯ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=CH_qmYbaBDc.
01:00:20 Письмо слушателя. Верховна Рада, интервью с депутатом.
01:03:50 Вакцинація українців | Страх Зеленського | Зростання тарифів | Ток-шоу "19" | 01.03.21. Повне відео. https://www.youtube.com/watch?v=LQI41VY_Esg.
01:08:18 Погромы в Испании, Макрон предложил отказаться от НАТО, вакцина в США - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=bmsXHQbXqL8.
01:09:06 Массовые смерти от вакцины. В Европе люди не хотят прививаться от коронавируса. https://www.youtube.com/watch?v=KtSbgWBiWLQ.
01:14:28 Письмо слушателя. Предательство духовенства.
01:16:33 ВАКЦИНАЦИЯ И ЧИПИРОВАНИЕ. РЕАКЦИЯ СВЯЩЕННИКА-ФИЗИКА. https://www.youtube.com/watch?v=g75UJSLQB_Q.
01:19:25 АРТЕМИЙ ВЛАДИМИРОВ: ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ, КОВИД-ПАСПОРТА, РОБОТЫ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ. https://www.youtube.com/watch?v=rjVxCZRlmVw.
01:20:45 О ВАКЦИНАЦИИ. АВТОРСКАЯ КОЛОНКА ЕПИСКОПА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО САВВЫ. https://www.youtube.com/watch?v=bEAzGlDYQag&;t=94s.
01:22:05 Вакцинация от Коронавируса - это печать антихриста? https://www.youtube.com/watch?v=01gS1jAQPpM.
01:24:51 Пациенты или подопытные? Протоиерей Андрей Ткачев. Вакцины и прививки. https://www.youtube.com/watch?v=Hik__s-ISOw.
01:32:18 Письмо слушателя. О духовенстве.
01:39:14 ОГРОМНЫЙ ГРАД! На США обрушился град размером с грейпфрут, крупный град Техас сегодня | боль земли. https://www.youtube.com/watch?v=lrKlJybC5ig.
Сегодня мы узнаем о явлении св. прав. Иоанна Кронштадтского, о явлении царицы Ирины. Также узнаем, что вакцинировать собираются с помощью назальных спреев, что к вакцинации собираются привлекать военных, что у инфицированных собираются забирать имущество. В очередной раз увидим как с помощью лекарств калечат людей. Увидим, что после вакцинации от коронавируса человек светится. Поговорим о том, что мировое правительство с мощью глав правительств применяют ковидные ограничения и всеобщую вакцинацию. Также поговорим о предательстве духовенства, о том, что медийные (и не только) священники в принципе поддерживают вакцинацию против ковид-19.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:54 Явление св. прав. Иоанна Кронштадтского 27.02.2021 г. https://www.youtube.com/watch?v=RMVtg2WXxm8.
14:20 ВАЖНО! ЧУДЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ ЦАРИЦЫ ИРИНЫ... "Просите у Господа православного Царя. Он наведет порядок!". https://3rm.info/main/84118-chudesnoe-javlenie-caricy-iriny-vizantijskoj.html.
44:08 Ракова проболталась - вакцина Спутник V действительно опасна! СУРОВАЯ ПРАВДА О СПУТНИКЕ "ЛАЙТ". https://www.youtube.com/watch?v=2_6V-9C4ZWM.
49:13 Письмо слушателя. Лекарства для уничтожения людей.
51:18 Италия. "Коро2нА". Почему военных обучают делать внутримышечные уколы. Фестиваль в СанРемо 2021. https://www.youtube.com/watch?v=W_iwksv7luM.
56:20 ШОК! ЧЕЛОВЕК СТАЛ СВЕТИТСЯ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ПРЕПЕРАТА ОТ КОРОНАВИРУСА?! https://www.brighteon.com/158d38fc-80d1-494a-92b8-dfd4aad72d65. 18:41 Письмо слушателя. Жертв вакцинации трясет.
57:33 ‼️ ПОСТАНОВОЧНОЕ ВИДЕО 🤯 ДЛЯ НОВОСТЕЙ⁉️ ПРИСЛАЛИ ИЗ ИЗРАИЛЯ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=CH_qmYbaBDc.
01:00:20 Письмо слушателя. Верховна Рада, интервью с депутатом.
01:03:50 Вакцинація українців | Страх Зеленського | Зростання тарифів | Ток-шоу "19" | 01.03.21. Повне відео. https://www.youtube.com/watch?v=LQI41VY_Esg.
01:08:18 Погромы в Испании, Макрон предложил отказаться от НАТО, вакцина в США - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=bmsXHQbXqL8.
01:09:06 Массовые смерти от вакцины. В Европе люди не хотят прививаться от коронавируса. https://www.youtube.com/watch?v=KtSbgWBiWLQ.
01:14:28 Письмо слушателя. Предательство духовенства.
01:16:33 ВАКЦИНАЦИЯ И ЧИПИРОВАНИЕ. РЕАКЦИЯ СВЯЩЕННИКА-ФИЗИКА. https://www.youtube.com/watch?v=g75UJSLQB_Q.
01:19:25 АРТЕМИЙ ВЛАДИМИРОВ: ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ, КОВИД-ПАСПОРТА, РОБОТЫ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ. https://www.youtube.com/watch?v=rjVxCZRlmVw.
01:20:45 О ВАКЦИНАЦИИ. АВТОРСКАЯ КОЛОНКА ЕПИСКОПА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО САВВЫ. https://www.youtube.com/watch?v=bEAzGlDYQag&;t=94s.
01:22:05 Вакцинация от Коронавируса - это печать антихриста? https://www.youtube.com/watch?v=01gS1jAQPpM.
01:24:51 Пациенты или подопытные? Протоиерей Андрей Ткачев. Вакцины и прививки. https://www.youtube.com/watch?v=Hik__s-ISOw.
01:32:18 Письмо слушателя. О духовенстве.
01:39:14 ОГРОМНЫЙ ГРАД! На США обрушился град размером с грейпфрут, крупный град Техас сегодня | боль земли. https://www.youtube.com/watch?v=lrKlJybC5ig.
Сегодня мы узнаем о явлении св. прав. Иоанна Кронштадтского, о явлении царицы Ирины. Также узнаем, что вакцинировать собираются с помощью назальных спреев, что к вакцинации собираются привлекать военных, что у инфицированных собираются забирать имущество. В очередной раз увидим как с помощью лекарств калечат людей. Увидим, что после вакцинации от коронавируса человек светится. Поговорим о том, что мировое правительство с мощью глав правительств применяют ковидные ограничения и всеобщую вакцинацию. Также поговорим о предательстве духовенства, о том, что медийные (и не только) священники в принципе поддерживают вакцинацию против ковид-19.
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