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Ужасающие трагические данные последствий «вакцинации» теперь рассекречены и начинаются самые громкие расследования. !!! «На 300% увеличился показатель выкидышей у беременных и на 300% увеличился рост онкологии, осложнения по неврологии, (которые также может влиять на пилотов) увеличились в 10 раз!» Адвокат Томас Ренц рассказывает, что сообщили многочисленные осведомители, военные врачи Министерства Обороны США о последствиях вакцинации.
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