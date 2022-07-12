A Conversation With Special Guest: Michael Snyder * Augusto Perez * Larry Taylor

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SPECIAL PROGRAM WITH MICHAEL SNYDER * 7.11.2022
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MICHAEL'S BLOG SITE...
http://endoftheamericandream.com/
STRENGTHENING GLOBAL SYSTEMS TO PREVENT AND RESPOND TO HIGH-CONSEQUENCE BIOLOGICAL THREATS
https://www.nti.org/wp-content/uploads/2021/11/NTI_Paper_BIO-TTX_Final.pdf
INT'L SECURITY EXERCISE SHOWED MONKEYPOX BIO ATTACK MAY 15, 2022
https://www.westernjournal.com/docs-2021-intl-security-exercise-showed-monkeypox-bio-attack-may-15-2022/
DID NUCLEAR THREAT INITIATIVE PROPHESY JUNE 5, 2022 OUTBREAK OF MONKEYPOX?
https://frankspeech.com/video/monkeypox-did-nuclear-threat-initiative-prophesy-june-5th-2022-outbreak-monkeypox-read-page
CDC NOW MONITORING HUNDREDS OF PEOPLE WITH POTENTIAL OF BEING MONKEYPOX CASES
https://www.westernjournal.com/cdc-now-monitoring-hundreds-people-us-potential-cases-monkeypox/
MONKEYPOX QUARANTINE NOW EFFECTING OUTBREAK LINKED PUBLIC EVENT
https://www.westernjournal.com/monkeypox-quarantine-now-effect-outbreak-linked-public-event/
IRAN/RUSSIA/CHINA TO RUN WAR DRILLS IN LATIN AMERICA
https://freebeacon.com/national-security/iran-russia-china-to-run-war-drills-in-latin-america/
DUMITRU DUDUMAN PROPHECY: CHINA/RUSSIA ATTACK AMERICA
https://z3news.com/w/dumitru-duduman-china-russia-attack-america/
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Augusto Perez
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