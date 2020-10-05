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Bill Gates Covid-Kinder (wissenschaftlich fundiertes Scherzvideo)
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68 views • October 05, 2020
mit dem wissenschaftlichen Hintergrund, dass erstmals eine genmanipulierende Impfung eingesetzt werden soll im ungetesteten Schnellverfahren für eine Pandemie, die absichtlich konstruiert wurde mit den gleichen Betrügern, wie z.B. Dr. Drosten, der/die bereits bei der Schweinegrippe 2009 voraussagten "Die Welle kommt"(Süddeutsche Zeitung) aber nichts kam ... vermutlich deshalb, weil fast aller bereits für 700 Mio.Euro gekaufte Impfstoff vernichtet wurde.
Ein ARD oder arte Video zum Schweinegrippenbetrug findet sich bei wwwcoronadatencheck.com
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