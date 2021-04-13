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8) Modelo de 'operações especiais' na Indústria
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23 views • April 13, 2021
Créditos à NaturalNews.com:
BOMBSHELL: Bayer discovers “black ops” division run by Monsanto https://www.bitchute.com/video/wW7sUmdhTqvH/
Artigo: https://www.naturalnews.com/2019-05-15-bayer-discovers-black-ops-monsanto-internal-investigation-law-enforcement-criminal-charges.html
O padrão é o mesmo, o resultado também. No filme clássico de ficção de 1973, Soylent Green, Charlton Heston descobre que o alimento sintético é feito de seres humanos. A realidade, essa vai superar a ficção, programação preditiva para afastar as suspeitas mais óbvias.
O alerta fica: SOLEIN: Produto Sintético, Proteico-Pesado, com sabor de farinha de trigo, feito de Electricidade, Água e Ar https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/29/plan-to-sell-50m-meals-electricity-water-air-solar-foods
« Uma empresa finlandesa que produz alimentos a partir de electricidade, água e ar disse que planeia ter 50 milhões de refeições do seu produto vendido em supermercados dentro de dois anos. (portanto 2021)
A Solar Foods também está trabalhando com a Agência Espacial Europeia para fornecer aos astronautas uma missão a Marte, depois de criar um método que cria um produto pesado em proteína que parece e tem gosto de farinha de trigo a um custo de 5 euros por quilo.
A empresa sediada em Helsínquia, auxiliada por pesquisas do Centro de Pesquisas Técnicas da Finlândia e da Universidade de Tecnologia de Lappeenranta, solicitará à UE uma nova licença de alimentação ainda este ano, antes de iniciar a produção comercial em 2021.
O pó conhecido como Solein pode ser dado textura através de impressão 3D, ou adicionado a pratos e produtos alimentares como ingrediente. É produzido através de um processo semelhante ao fabrico de cerveja. Os micróbios vivos são colocados em líquido e alimentados com dióxido de carbono e bolhas de hidrogénio, que foram liberados da água através da aplicação de electricidade. Os micróbios criam proteína, que é então seca para fazer o pó.
Pasi Vainikka, chefe-executivo da startup de tecnologia, disse que a empresa produziu uma maneira neutra em carbono para produzir uma fonte de proteína totalmente natural, sem desperdiçar terra ou água. A pré-engenharia em uma fábrica em grande escala tinha acabado de começar, acrescentou ele.
"É um tipo completamente novo de alimento, um novo tipo de proteína, diferente de todos os alimentos no mercado hoje em dia em como é produzido, pois não precisa de agricultura ou aquacultura", disse ele. O alimento foi dito para marcar uma ruptura com mil anos de produção.
“Se voltarmos no tempo nas sociedades de colheita, acabamos de usar mais do mesmo, plantas e animais”, disse ele.»
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
BOMBSHELL: Bayer discovers “black ops” division run by Monsanto https://www.bitchute.com/video/wW7sUmdhTqvH/
Artigo: https://www.naturalnews.com/2019-05-15-bayer-discovers-black-ops-monsanto-internal-investigation-law-enforcement-criminal-charges.html
O padrão é o mesmo, o resultado também. No filme clássico de ficção de 1973, Soylent Green, Charlton Heston descobre que o alimento sintético é feito de seres humanos. A realidade, essa vai superar a ficção, programação preditiva para afastar as suspeitas mais óbvias.
O alerta fica: SOLEIN: Produto Sintético, Proteico-Pesado, com sabor de farinha de trigo, feito de Electricidade, Água e Ar https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/29/plan-to-sell-50m-meals-electricity-water-air-solar-foods
« Uma empresa finlandesa que produz alimentos a partir de electricidade, água e ar disse que planeia ter 50 milhões de refeições do seu produto vendido em supermercados dentro de dois anos. (portanto 2021)
A Solar Foods também está trabalhando com a Agência Espacial Europeia para fornecer aos astronautas uma missão a Marte, depois de criar um método que cria um produto pesado em proteína que parece e tem gosto de farinha de trigo a um custo de 5 euros por quilo.
A empresa sediada em Helsínquia, auxiliada por pesquisas do Centro de Pesquisas Técnicas da Finlândia e da Universidade de Tecnologia de Lappeenranta, solicitará à UE uma nova licença de alimentação ainda este ano, antes de iniciar a produção comercial em 2021.
O pó conhecido como Solein pode ser dado textura através de impressão 3D, ou adicionado a pratos e produtos alimentares como ingrediente. É produzido através de um processo semelhante ao fabrico de cerveja. Os micróbios vivos são colocados em líquido e alimentados com dióxido de carbono e bolhas de hidrogénio, que foram liberados da água através da aplicação de electricidade. Os micróbios criam proteína, que é então seca para fazer o pó.
Pasi Vainikka, chefe-executivo da startup de tecnologia, disse que a empresa produziu uma maneira neutra em carbono para produzir uma fonte de proteína totalmente natural, sem desperdiçar terra ou água. A pré-engenharia em uma fábrica em grande escala tinha acabado de começar, acrescentou ele.
"É um tipo completamente novo de alimento, um novo tipo de proteína, diferente de todos os alimentos no mercado hoje em dia em como é produzido, pois não precisa de agricultura ou aquacultura", disse ele. O alimento foi dito para marcar uma ruptura com mil anos de produção.
“Se voltarmos no tempo nas sociedades de colheita, acabamos de usar mais do mesmo, plantas e animais”, disse ele.»
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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