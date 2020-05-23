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Le menzogne dei media sull'epidemia di coronavirus: intervista al Dr. Rashid Buttar
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20 views • May 23, 2020
Ora si comprendono chiaramente i motivi della sproporzionata operazione di Polizia del 23 marzo 2020, che ci ha visti protagonisti e vittime di una perquisizione in puro stile militare e del conseguente sequestro del materiale scientifico raccolto sul COVID19, che dimostra come dietro il "Lock down" imposto dal Governo Conte, c'è una criminale regia, che mira a terrorizzare la popolazione e ad instaurare un regime totalitario in puro stile cinese. Primi ed unici in Italia avevamo denunciato la grande farsa, che vede complici media mainstream, politici di tutti gli schieramenti, medici e magistrati. Esiste un criminale piano per mandare in fallimento il mondo intero e questo piano non prevede prigionieri. Se non ci sveglieremo, sarà la fine.
Rosario Marcianò.
Rosario Marcianò.
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