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Пасека Apiary #40 Bee experiment with queens - New queens part 2 Apiary. Beekeeping.
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2 views • January 28, 2022
Пасека #40 Пчелиный эксперимент с матками - Новое матки часть 2 Пасека. Пчеловодство.
www.Rumble.com/user/pavelbee
https://www.youtube.com/c/PavelBee/videos
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www.Rumble.com/user/pavelbee
https://www.youtube.com/c/PavelBee/videos
https://www.bitchute.com/channel/7Egy7fd3OW4I/
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