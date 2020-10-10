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ПРАВДА О РАКЕ. Глобальный поиск методов лечения. Серия 2 (Новый сезон)
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609 views • October 10, 2020
Встречайте вторую серию документального сериала «ПРАВДА О РАКЕ. Глобальный поиск методов лечения», переведенную усилиями проекта «МедАльтернатива.инфо».
Описание сериала и ссылка на все переведенные серии: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Описание данной серии:
Тема рака полна мифов и домыслов. В этой серии вы узнаете, что многие из традиционных представлений о причинах рака, его диагностике и лечении, не соответствуют действительности. Также вы узнаете, что в противоположность им существуют действительно эффективные и безопасные методы диагностики и лечения рака, о которых вам не расскажет ваш онколог.
Рассмотрим лишь один из мифов, развеянных в фильме.
Принято считать, что ранняя диагностика позволяет обнаружить рак в начальной стадии, и это позволяет более эффективно его лечить. Это действительно так. Но, к сожалению, те методы диагностики, которые применяются в официальной онкологии, не соответствуют понятию «ранняя диагностика». Например, маммография, которая является стандартом при диагностике рака груди, способна обнаружить раковую опухоль размером с горошину. Но для того, чтобы опухоль выросла до такого размера, ей потребуется 8-10 лет! Можно сказать, что к этому времени рак уже достаточно прочно обосновался в организме, и слово «профилактика» здесь уже не уместно. Т.е. это ни в коем случае не ранняя диагностика, а напротив (и часто) – слишком поздняя. Более того, этот метод основан на применении ионизированного излучения, которое с доказанной степенью само способно вызывать рак. К тому же точность этого метода достаточно низкая. Так что этот метод нельзя назвать ни эффективным, ни безопасным. Однако этот метод используется как основной метод диагностики рака груди и подается официальной онкологией как способ его профилактики. Но это – миф!
При этом, мало кто знает, что уже достаточно давно существует такой метод диагностики рака груди и некоторых других видов рака, как термография. Этот метод абсолютно безопасен, т.к. не использует опасных излучений, и позволяет обнаружить раковый процесс в первые год-два, когда формируются кровеносные сосуды для кровоснабжения опухоли. Т.е. фактически – в самой начальной стадии зарождения рака. Эти сосуды теплые и потому видны на термографии. Так что, термография – это действительно эффективный и безопасный метод и его можно рассматривать в качестве средства профилактики. Но вы никогда не узнаете об этом методе от вашего онколога. Почему? А потому что если обнаружить раковый процесс на таком ранней стадии, когда рака еще фактически нет, это процесс можно будет нейтрализовать без лечения (в традиционном понимании этого слова). Этого можно будет достичь, просто изменив питание, образ жизни, избавившись от вредных привычек и т.п. И при таком раннем обнаружении врачи не смогут обосновать применение таких методов «тяжёлой артиллерии», как хирургия, химиотерапия и облучение. А значит, онкологическая и фармацевтическая индустрия не смогут заработать на вашей болезни.
Кроме этого мифа (что маммография – это ранняя диагностика и эффективный метод профилактики рака груди), вы узнаете о многих других мифах о раке, которые рассматриваются во второй серии фильма.
Также вы узнаете об различных эффективных методах лечения и диагностики рака. Не пропустите эту серию! Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и друзьям. Кому-то это может спасти жизнь!
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучивание: Микаэл Ханьян
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Благодарим всех за участие в создании русской версии фильма, а также всех, кто поддерживает работу проекта. С вашей поддержкой мы можем делать больше!
Если вы считаете, что такая информация должна быть доступна всем людям, и если вы хотите ускорить выход новых серий, вы можете поддержать нашу работу по переводу новых серий данного сериала, других близких по теме материалов, а также работу проекта в целом. Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Подробнее о различных натуральных и эффективных методах лечения рака вы можете узнать на нашем сайте «МедАльтернатива.инфо»: https://medalternativa.info
Если вы хотите узнать всю правду о раке, а также об алльтернативной онкологии - читайте нашу книгу "Книга “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”. Ее можно БЕСПЛАТНО скачать или почитать онлайн по ссылке: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
Также у нас вы можете получить помощь специалиста по альтернативной онкологии: https://medalternativa.info/help
Описание сериала и ссылка на все переведенные серии: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Описание данной серии:
Тема рака полна мифов и домыслов. В этой серии вы узнаете, что многие из традиционных представлений о причинах рака, его диагностике и лечении, не соответствуют действительности. Также вы узнаете, что в противоположность им существуют действительно эффективные и безопасные методы диагностики и лечения рака, о которых вам не расскажет ваш онколог.
Рассмотрим лишь один из мифов, развеянных в фильме.
Принято считать, что ранняя диагностика позволяет обнаружить рак в начальной стадии, и это позволяет более эффективно его лечить. Это действительно так. Но, к сожалению, те методы диагностики, которые применяются в официальной онкологии, не соответствуют понятию «ранняя диагностика». Например, маммография, которая является стандартом при диагностике рака груди, способна обнаружить раковую опухоль размером с горошину. Но для того, чтобы опухоль выросла до такого размера, ей потребуется 8-10 лет! Можно сказать, что к этому времени рак уже достаточно прочно обосновался в организме, и слово «профилактика» здесь уже не уместно. Т.е. это ни в коем случае не ранняя диагностика, а напротив (и часто) – слишком поздняя. Более того, этот метод основан на применении ионизированного излучения, которое с доказанной степенью само способно вызывать рак. К тому же точность этого метода достаточно низкая. Так что этот метод нельзя назвать ни эффективным, ни безопасным. Однако этот метод используется как основной метод диагностики рака груди и подается официальной онкологией как способ его профилактики. Но это – миф!
При этом, мало кто знает, что уже достаточно давно существует такой метод диагностики рака груди и некоторых других видов рака, как термография. Этот метод абсолютно безопасен, т.к. не использует опасных излучений, и позволяет обнаружить раковый процесс в первые год-два, когда формируются кровеносные сосуды для кровоснабжения опухоли. Т.е. фактически – в самой начальной стадии зарождения рака. Эти сосуды теплые и потому видны на термографии. Так что, термография – это действительно эффективный и безопасный метод и его можно рассматривать в качестве средства профилактики. Но вы никогда не узнаете об этом методе от вашего онколога. Почему? А потому что если обнаружить раковый процесс на таком ранней стадии, когда рака еще фактически нет, это процесс можно будет нейтрализовать без лечения (в традиционном понимании этого слова). Этого можно будет достичь, просто изменив питание, образ жизни, избавившись от вредных привычек и т.п. И при таком раннем обнаружении врачи не смогут обосновать применение таких методов «тяжёлой артиллерии», как хирургия, химиотерапия и облучение. А значит, онкологическая и фармацевтическая индустрия не смогут заработать на вашей болезни.
Кроме этого мифа (что маммография – это ранняя диагностика и эффективный метод профилактики рака груди), вы узнаете о многих других мифах о раке, которые рассматриваются во второй серии фильма.
Также вы узнаете об различных эффективных методах лечения и диагностики рака. Не пропустите эту серию! Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и друзьям. Кому-то это может спасти жизнь!
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучивание: Микаэл Ханьян
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Благодарим всех за участие в создании русской версии фильма, а также всех, кто поддерживает работу проекта. С вашей поддержкой мы можем делать больше!
Если вы считаете, что такая информация должна быть доступна всем людям, и если вы хотите ускорить выход новых серий, вы можете поддержать нашу работу по переводу новых серий данного сериала, других близких по теме материалов, а также работу проекта в целом. Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Подробнее о различных натуральных и эффективных методах лечения рака вы можете узнать на нашем сайте «МедАльтернатива.инфо»: https://medalternativa.info
Если вы хотите узнать всю правду о раке, а также об алльтернативной онкологии - читайте нашу книгу "Книга “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”. Ее можно БЕСПЛАТНО скачать или почитать онлайн по ссылке: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
Также у нас вы можете получить помощь специалиста по альтернативной онкологии: https://medalternativa.info/help
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