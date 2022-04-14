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Ukrán Háborús propaganda kampány film – 2022 április 10 tájáról
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63 views • April 14, 2022
Érdemes tudni, mert hozzátartozik a mindennapi hírekhez.
Kérjük, először olvassa el ezt, hogy megértse, miről van szó.
Forrás : https://www.voltairenet.org/article216406.html
Részlet a videót megosztó cikkből.
Emelkedő feszültség (14)
Az MI6, a CIA és a Bandéristák szövetsége
írta: Thierry Meyssan
EZT EL KELL OLVASNI TÖBBSZÖR IS :
Miután bebizonyítottam, hogy az ukrajnai háborút a straussziak készítették elő, és február 17-én Kijev támadása váltotta ki a Donbass ellen, Thierry Meyssan visszatér a titkos történelemhez, amely a Harmadik Birodalom bukása óta összeköti az angolszászokat a bandéristákkal. Megkongatja a vészharangot: harminc éve nem láthattuk a náci rasszizmus újjáéledését Ukrajnában és a balti államokban, és azt sem látjuk, hogy az általunk szívesen látott ukrán civilek közül sokakban él a bandéristák ideológiája. Várjuk a náci támadások kezdetét Nyugat-Európában, mielőtt felébrednénk.
KIK IS JÖNNEK MENEKÜLTKENT MAGYARORSZAGRA ? ANNAL IS INKABB HOGY EGESZ NYUGAT UKRAJNABAN NINCS HABORU, OTT NINCSENEK OROSZOK. MIERT KELL NEKIK AKKOR MEGIS KÜLFÖLDRE MENEKÜLNI ?
(a teljes cikk később kerül majd feltöltésre)
A következő szöveg azt a videót írja le, amelyet a fent hivatkozott oldalon osztott meg:
„Az ukrán kormánynak ez a kommunikációs kampánya a holodomor mítoszán alapul. Egy istennő mesél az oroszok ukránok ellen elkövetett örökkévaló bűneiről, hogy bejelentse, hogy megérkezett az aratás. Aztán lefejez egy oroszt, mint a dzsihadisták a hitetleneket.”
Kicsit keresgéltem ezen. Kiderült, hogy a videó fent van a Youtube-on : https://youtu.be/4XxTy1ItcGE
De az eredeti poszt az Instagramon/Facebookon volt: https://www.facebook.com/andrianna.kurylets, most törölte a tulajdonosa, aki egy Lvov-i színésznő.
Néhány elemzés máshonnan :
https://www.kp.ru/daily/27377/4570940/
„Egy ukrán nő sarlóval vágja el egy tengerészgyalogos torkát – a világ remeg, és büszkék rá.
Egy véres videó egy lviv-i színésznővel Ukrajna európai ISIS-vé való átalakulásának apoteózisa * – vélekedik Dmitrij Steshin
Elnézést, de nagyon megörültem, amikor megláttam ezt a videót, ahol egy lány a "Lesya-Ukrainian" képében sarlóval vágja el egy idős orosz tengerészgyalogos torkát. Azt gondoltam: „Jó volt az ellenpropagandistáinknak, megtanultak dolgozni! Megmutatták nekünk a nagy ukránság lényegét!”
De kiderült, hogy ezt a videót ... maguk az ukránok forgatták, ISIS* (tiltott terrorszervezet) videók stílusában, csak az áldozat egy színész. Sőt, saját, valós, már elkövetett és nyilvánosságra hozott katonai bűneik alapján forgattak. Emlékszel az orosz foglyok megkötözött kezű lemészárlására, videóra véve? Még az európaiak és az ENSZ is rosszul lett ettől a videótól. A virágkoszorús herpeszes lány pedig egy igazi lviv-i színésznő.
Most megpróbálja törölni az összes fiókját, és elfedi a nyomait. De az internet mindenre emlékszik. És nem csak az Internet. Persze sejtettük, hogy akik ellen a „különleges hadműveletet” hajtják végre, azok erkölcs, becsület és empátia nélküli lények. De elhessegették ezeket a gondolatokat. A hadművelet első heteiben nem nyúltunk rakétáinkkal az ukrán laktanyához, azt gondolva, hogy a benne lévők emberek, csak egyenruhában, esküvel megkötve és megtévesztve.”
https://www.arrahmah.id/2022/04/11/ikuti-gaya-brutal-isis-warga-ukraina-buat-video-pemenggalan-tentara-rusia/
„Amint arról a Déli Front (2022. 10. 04.) beszámolt, a videón látható nő elmondja, hogy ez egy megtorló büntetés Oroszország számára az ukrán állampolgárokkal szembeni több évtizedes elnyomás után.
ES EZ ITT NAGYON LENYEGES:
Ezt az ISIS-stílusú videót először Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminiszter helyettesének és tanácsadójának a Telegram-fiókja osztotta meg.
Az ukrán TV később közzétette ezt az ukrán propagandavideót Adrianna Kurylets főszereplésével, alatta angol felirattal.”
TEHAT EGY KEPVISELÖ JOVAHAGYASAVAL KESZÜLT ES KÖZVETITETTEK A TEVEBEN IS !
Ez az oldal a Youtube-videójukra hivatkozik: https://youtu.be/4XxTy1ItcGE
Youtube csatornájuk “VOXKOMM International” írta:
„A videót Andrianna Kurylets, Lvovból töltötte fel Instagram-profiljára. Jelenleg a profilja el van rejtve, és az eredeti videó már nem érhető el. Kijavítottunk egy rossz feliratot is. Nyomja meg a "Tetszik" gombot, hogy jobban elterjessze ezt a videót a Youtube-on, és megmutassa mindenkinek, mit jelent az ukrán nacionalizmus. Andrianna Kurylets Facebook-profilja: https://www.facebook.com/andrianna.kurylets”
Kérjük, először olvassa el ezt, hogy megértse, miről van szó.
Forrás : https://www.voltairenet.org/article216406.html
Részlet a videót megosztó cikkből.
Emelkedő feszültség (14)
Az MI6, a CIA és a Bandéristák szövetsége
írta: Thierry Meyssan
EZT EL KELL OLVASNI TÖBBSZÖR IS :
Miután bebizonyítottam, hogy az ukrajnai háborút a straussziak készítették elő, és február 17-én Kijev támadása váltotta ki a Donbass ellen, Thierry Meyssan visszatér a titkos történelemhez, amely a Harmadik Birodalom bukása óta összeköti az angolszászokat a bandéristákkal. Megkongatja a vészharangot: harminc éve nem láthattuk a náci rasszizmus újjáéledését Ukrajnában és a balti államokban, és azt sem látjuk, hogy az általunk szívesen látott ukrán civilek közül sokakban él a bandéristák ideológiája. Várjuk a náci támadások kezdetét Nyugat-Európában, mielőtt felébrednénk.
KIK IS JÖNNEK MENEKÜLTKENT MAGYARORSZAGRA ? ANNAL IS INKABB HOGY EGESZ NYUGAT UKRAJNABAN NINCS HABORU, OTT NINCSENEK OROSZOK. MIERT KELL NEKIK AKKOR MEGIS KÜLFÖLDRE MENEKÜLNI ?
(a teljes cikk később kerül majd feltöltésre)
A következő szöveg azt a videót írja le, amelyet a fent hivatkozott oldalon osztott meg:
„Az ukrán kormánynak ez a kommunikációs kampánya a holodomor mítoszán alapul. Egy istennő mesél az oroszok ukránok ellen elkövetett örökkévaló bűneiről, hogy bejelentse, hogy megérkezett az aratás. Aztán lefejez egy oroszt, mint a dzsihadisták a hitetleneket.”
Kicsit keresgéltem ezen. Kiderült, hogy a videó fent van a Youtube-on : https://youtu.be/4XxTy1ItcGE
De az eredeti poszt az Instagramon/Facebookon volt: https://www.facebook.com/andrianna.kurylets, most törölte a tulajdonosa, aki egy Lvov-i színésznő.
Néhány elemzés máshonnan :
https://www.kp.ru/daily/27377/4570940/
„Egy ukrán nő sarlóval vágja el egy tengerészgyalogos torkát – a világ remeg, és büszkék rá.
Egy véres videó egy lviv-i színésznővel Ukrajna európai ISIS-vé való átalakulásának apoteózisa * – vélekedik Dmitrij Steshin
Elnézést, de nagyon megörültem, amikor megláttam ezt a videót, ahol egy lány a "Lesya-Ukrainian" képében sarlóval vágja el egy idős orosz tengerészgyalogos torkát. Azt gondoltam: „Jó volt az ellenpropagandistáinknak, megtanultak dolgozni! Megmutatták nekünk a nagy ukránság lényegét!”
De kiderült, hogy ezt a videót ... maguk az ukránok forgatták, ISIS* (tiltott terrorszervezet) videók stílusában, csak az áldozat egy színész. Sőt, saját, valós, már elkövetett és nyilvánosságra hozott katonai bűneik alapján forgattak. Emlékszel az orosz foglyok megkötözött kezű lemészárlására, videóra véve? Még az európaiak és az ENSZ is rosszul lett ettől a videótól. A virágkoszorús herpeszes lány pedig egy igazi lviv-i színésznő.
Most megpróbálja törölni az összes fiókját, és elfedi a nyomait. De az internet mindenre emlékszik. És nem csak az Internet. Persze sejtettük, hogy akik ellen a „különleges hadműveletet” hajtják végre, azok erkölcs, becsület és empátia nélküli lények. De elhessegették ezeket a gondolatokat. A hadművelet első heteiben nem nyúltunk rakétáinkkal az ukrán laktanyához, azt gondolva, hogy a benne lévők emberek, csak egyenruhában, esküvel megkötve és megtévesztve.”
https://www.arrahmah.id/2022/04/11/ikuti-gaya-brutal-isis-warga-ukraina-buat-video-pemenggalan-tentara-rusia/
„Amint arról a Déli Front (2022. 10. 04.) beszámolt, a videón látható nő elmondja, hogy ez egy megtorló büntetés Oroszország számára az ukrán állampolgárokkal szembeni több évtizedes elnyomás után.
ES EZ ITT NAGYON LENYEGES:
Ezt az ISIS-stílusú videót először Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminiszter helyettesének és tanácsadójának a Telegram-fiókja osztotta meg.
Az ukrán TV később közzétette ezt az ukrán propagandavideót Adrianna Kurylets főszereplésével, alatta angol felirattal.”
TEHAT EGY KEPVISELÖ JOVAHAGYASAVAL KESZÜLT ES KÖZVETITETTEK A TEVEBEN IS !
Ez az oldal a Youtube-videójukra hivatkozik: https://youtu.be/4XxTy1ItcGE
Youtube csatornájuk “VOXKOMM International” írta:
„A videót Andrianna Kurylets, Lvovból töltötte fel Instagram-profiljára. Jelenleg a profilja el van rejtve, és az eredeti videó már nem érhető el. Kijavítottunk egy rossz feliratot is. Nyomja meg a "Tetszik" gombot, hogy jobban elterjessze ezt a videót a Youtube-on, és megmutassa mindenkinek, mit jelent az ukrán nacionalizmus. Andrianna Kurylets Facebook-profilja: https://www.facebook.com/andrianna.kurylets”
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