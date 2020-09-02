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A DEEP ANALYSIS FOR NEW WORLD ORDER_ΜΙΑ ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΑΦΥΠΝΙΣΗ
ΑΦΥΠΝΙΣΗ
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37 views • September 02, 2020
Ένα μείγμα Άλεξ Τζόουνς (Alex Jones) και InfoWars με αποσπάσματα από τον "Αθέατο Κόσμο" σε μια εκ βαθέων ανάλυση στο πως έφτασε η ανθρωπότητα ένα βήμα πριν τον όλεθρο και την εγκαθίδρυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης.
Μια αποκαλυπτική παρουσίαση των ανδρείκελων, των Χριστομάχων και σατανιστών παγκοσμιοποιητών που έστησαν κατά τους αιώνες τα θεμέλια για να φτάσουμε ως εδώ.
Προλαβαίνουμε, αρκεί οι μάζες να αφυπνιστούν και να ενώσουν δυνάμεις με όσους αντιμάχονται τα σατανικά και απάνθρωπα σχέδια τους.
Η γνώση των σχεδίων τους είναι απαραίτητη για να αντιληφθεί ο μέσος αποχαυνωμένος νεοΈλληνας πως ζει σε ένα επίπλαστο κόσμο δίχως ελευθερία προορισμένος για ακόμη πιο σκοτεινά μονοπάτια.
Αλλά πάνω και από την γνώση είναι ΑΦΥΠΝΙΣΗ και η επιστροφή στον Ζώντα και Αληθινό Τριαδικό Θεό και στον Παντοκράτορα Κύριο Ιησού Χριστό.
Μπορεί τα ανδρείκελα, οι σαύρες, τα ερπετά, οι παιδόφιλοι και σατανιασμένοι να πιστεύουν και να θυσιάζουν στον κοσμοκράτορα σατανά, αλλά έχουν εναποθέσει τις ψυχές και τις ζωές τους σε κουτσό και ημιθανή άλογο που είναι καταδικασμένο να μην τερματίσει ΠΟΤΕ την ιπποδρομία. Ποντάρουν στον ΑΙΩΝΙΑ ΧΑΜΕΝΟ. Ο Παντοκράτορας είναι ΕΔΩ, ΑΠΕΙΡΩΣ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ και ο ΒΕΒΑΙΟΣ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ.
Δεν είναι αργά να μετανοήσεις. Δεν είναι αργά να επαναπροσδιορίσεις τη θέση σου στα διαμορφωθέντα ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του ΑΙΩΝΙΑ ΧΑΜΕΝΟΥ. Ένωσε δυνάμεις (μετάνοια + προσευχή) και έλα να συντρίψουμε τα αντιχριστιανικά και απάνθρωπα σχέδια τους.
Είναι στο χέρι μας...
Keywords
new world orderdepopulationbilderberg groupdavid rockefellergeorge herbert walker bushgeorge walker bushrothschild familynation state collapseeconomies collapse
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