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Жертвы глифосата: генетически модифицированные дети
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117 views • January 11, 2021
МедАльтернатива.инфо представляет вам русский перевод документального фильма «Жертвы глифосата: генетически модифицированные дети». Оригинальное название «Генетически модифицированные дети». Сайт проекта: GMChildren.com
Для справки:
Глифосат - самый широко применяемый гербицид для борьбы с сорняками, особенно многолетними. Является действующим веществом препарата «Раундап», созданного компанией Монсанто. Глифосат является одним из ключевых компонентов технологии ГМО, поскольку ГМО-культуры специально проектируются устойчивыми к этому гербициду, в результате чего они без ущерба могут получать многократные дозы гербицида, в отличие от всех других растений, которые гербицид уничтожает. Как результат, глифосат накапливается в тканях ГМО-растений и наносит вред здоровью людей. Еще больше вреда он причиняет людям, живущим в непосредственной близости с опыляемыми этим гербицидом полями или людям, соприкасающимся с ним. В 2015-м году глифосат был признан Всемирной организацией здравоохранения как вещество с вероятной канцерогенностью для человека, другими словами, что он может вызывать рак у людей.
Описание:
Могут ли агрохимикаты компании Монсанто навсегда изменить гены вашего ребенка? Фермеры с низкими доходами, которые выращивают табак, сталкиваются с резким ростом заболеваемости раком, что влечет за собой более разрушительные последствия для их детей: серьезные физические уродства и психические расстройства. Выбирая между бедностью или ядом, у латиноамериканских производителей нет выбора, кроме как использовать вредные химикаты, такие как гербицид Раундап компании Монсанто (активным компонентом которого является ядовитое вещество глифосат) и инсектицид Confidor компании Bayer, если они хотят сертифицировать и продать свои культуры большим табачным корпорациям. Поскольку патентное и нормативное законодательство по-прежнему благоприятствует прибыли Monsanto и химических компаний, табак попадает в руки и рот потребителей по всему миру в продуктах Philip Morris, в то время как яды, используемые для сбора урожая, загрязняют кровь фермеров и модифицируют геном человека, создавая генетически модифицированных детей.
Внимание! Фильм не рекомендуется к просмотру детям младше 18 лет и лицам с неустойчивой психикой!
Русская версия фильма подготовлена студией «МедАльтернатива.инфо» (https://medalternativa.info/donate/).
Над фильмом работали:
Перевод - Марина Уткина (vk.com/id2062480)
Озвучивание - Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь: vk.com/a3esm)
Монтаж - Рафаэль Хабибуллин (vk.com/id35457743)
Если вам интересны видео и другие материалы, которые мы переводим, просим вас поддержать нашу работу по их переводу. Это ускорит выход новых материалов. Подробности по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Материалы в тему:
• Американцы массово судятся с Monsanto из-за заражения населения раком с помощью гербицида Раунда:
http://katyusha.org/view?id=10511
• Фильм «Мир согласно Монсанто»:
https://youtu.be/kyhA1rU5gdw
• Глифосфат — причина массовой смерти пчёл и рака у людей?:
https://medalternativa.info/entry/glifosfat-pchyoli-i-rak/
• Еда как угроза (Документальный фильм канала RTD):
https://medalternativa.info/video/eda-kak-ugroza/
• С крылышками или без, но 85% предметов женской гигиены содержат канцерогенный гербицид глифосат:
https://medalternativa.info/entry/glifosat-v-predmetah-gigieni/
• Продукты из ГМО гораздо вреднее, чем мы думаем:
https://medalternativa.info/entry/produkty-gmo-vrednie/
• Большая подборка материалов по ГМО:
https://medalternativa.info/video/gmo-ugroza/
---
Наш сайт о природной концепции здоровья: https://medalternativa.info
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Читайте бесплатно книгу “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Для справки:
Глифосат - самый широко применяемый гербицид для борьбы с сорняками, особенно многолетними. Является действующим веществом препарата «Раундап», созданного компанией Монсанто. Глифосат является одним из ключевых компонентов технологии ГМО, поскольку ГМО-культуры специально проектируются устойчивыми к этому гербициду, в результате чего они без ущерба могут получать многократные дозы гербицида, в отличие от всех других растений, которые гербицид уничтожает. Как результат, глифосат накапливается в тканях ГМО-растений и наносит вред здоровью людей. Еще больше вреда он причиняет людям, живущим в непосредственной близости с опыляемыми этим гербицидом полями или людям, соприкасающимся с ним. В 2015-м году глифосат был признан Всемирной организацией здравоохранения как вещество с вероятной канцерогенностью для человека, другими словами, что он может вызывать рак у людей.
Описание:
Могут ли агрохимикаты компании Монсанто навсегда изменить гены вашего ребенка? Фермеры с низкими доходами, которые выращивают табак, сталкиваются с резким ростом заболеваемости раком, что влечет за собой более разрушительные последствия для их детей: серьезные физические уродства и психические расстройства. Выбирая между бедностью или ядом, у латиноамериканских производителей нет выбора, кроме как использовать вредные химикаты, такие как гербицид Раундап компании Монсанто (активным компонентом которого является ядовитое вещество глифосат) и инсектицид Confidor компании Bayer, если они хотят сертифицировать и продать свои культуры большим табачным корпорациям. Поскольку патентное и нормативное законодательство по-прежнему благоприятствует прибыли Monsanto и химических компаний, табак попадает в руки и рот потребителей по всему миру в продуктах Philip Morris, в то время как яды, используемые для сбора урожая, загрязняют кровь фермеров и модифицируют геном человека, создавая генетически модифицированных детей.
Внимание! Фильм не рекомендуется к просмотру детям младше 18 лет и лицам с неустойчивой психикой!
Русская версия фильма подготовлена студией «МедАльтернатива.инфо» (https://medalternativa.info/donate/).
Над фильмом работали:
Перевод - Марина Уткина (vk.com/id2062480)
Озвучивание - Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь: vk.com/a3esm)
Монтаж - Рафаэль Хабибуллин (vk.com/id35457743)
Если вам интересны видео и другие материалы, которые мы переводим, просим вас поддержать нашу работу по их переводу. Это ускорит выход новых материалов. Подробности по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Материалы в тему:
• Американцы массово судятся с Monsanto из-за заражения населения раком с помощью гербицида Раунда:
http://katyusha.org/view?id=10511
• Фильм «Мир согласно Монсанто»:
https://youtu.be/kyhA1rU5gdw
• Глифосфат — причина массовой смерти пчёл и рака у людей?:
https://medalternativa.info/entry/glifosfat-pchyoli-i-rak/
• Еда как угроза (Документальный фильм канала RTD):
https://medalternativa.info/video/eda-kak-ugroza/
• С крылышками или без, но 85% предметов женской гигиены содержат канцерогенный гербицид глифосат:
https://medalternativa.info/entry/glifosat-v-predmetah-gigieni/
• Продукты из ГМО гораздо вреднее, чем мы думаем:
https://medalternativa.info/entry/produkty-gmo-vrednie/
• Большая подборка материалов по ГМО:
https://medalternativa.info/video/gmo-ugroza/
---
Наш сайт о природной концепции здоровья: https://medalternativa.info
Наш ютуб-канал: https://www.youtube.com/c/MedAlternativainfo
Читайте бесплатно книгу “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
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